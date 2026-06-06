مواکب در صف اول خدمت به زائران اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین شهرستان ساری با هدف هماهنگی و برنامهریزی با اشاره به عظمت حماسه اربعین اظهار داشت: این مراسم هر ساله جلوگاه وحدت، ایثار و دلدادگی به اهل بیت(ع) است و همه باید دست به دست هم دهیم تا میزبانان شایستهای برای عاشقان اباعبدالله باشیم.
وی بر ضرورت برنامهریزی منسجم میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: کمیتههای تخصصی زیر نظر ستاد اربعین شهرستان فعال میشوند و هر دستگاه موظف است با تمام توان پای کار بیاید.
سرپرست فرمانداری مرکز استان با بیان اینکه نگاه فرمانداری باید جامع و فراگیر باشد، تصریح کرد: از نهادهای دولتی و خدماترسان گرفته تا فعالان مردمی، خیرین و دستاندرکاران مواکب، همگی برای ما مهم هستند و باید کنار هم برای برگزاری باشکوه این رویداد بزرگ تلاش کنیم.
اسکندرنیا مواکب را سنگر نخست خدمت به زائران دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان مواکب در خط مقدم خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ایستادهاند و باید حمایت و پشتیبانی کامل را از سوی شهرستان احساس کنند.
وی تاکید کرد: همه دستگاهها موظفند در چارچوب وظایف خود، موانع پیش روی مواکب را بردارند و مسیر فعالیت آنان را هموار سازند.
وی در پایان بر همافزایی و آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مصوبات این ستاد توسط کمیتههای تخصصی شد.
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