به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی عصر شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت یکصدمین شب تجمعات مردمی حضور آگاهانه و مستمر مردم در تجمعات خیابانی را مکمل اضلاع سه‌گانه دفاع ملی در جنگ رمضان دانست و اظهار کرد: این حضور پرشور، در کنار اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و صلابت دستگاه دیپلماسی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت ایستادگی و مقاومت ملی ایفا کرده است.

وی جنگ تحمیلی سوم را آزمونی بزرگ برای سنجش کارآمدی نظام حکمرانی کشور برشمرد و افزود: این وقایع، در کنار روحیه مقاومت و تاب‌آوری تاریخی ملت ایران، جلوه‌های جدیدی از اقتدار و عزت‌خواهی مردم را در عرصه ملی و بین‌المللی نمایان ساخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی دقیق برای گرامیداشت این مناسبت، خواستار طراحی شعار محوری ویژه «یکصدمین شب» شد.