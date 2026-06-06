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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پاسداشت یکصدمین شب ایستادگی مردم

لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پاسداشت یکصدمین شب ایستادگی مردم

همدان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه مراسم پاسداشت یکصدمین شب تجمعات مردمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی عصر شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت یکصدمین شب تجمعات مردمی حضور آگاهانه و مستمر مردم در تجمعات خیابانی را مکمل اضلاع سه‌گانه دفاع ملی در جنگ رمضان دانست و اظهار کرد: این حضور پرشور، در کنار اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و صلابت دستگاه دیپلماسی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت ایستادگی و مقاومت ملی ایفا کرده است.

وی جنگ تحمیلی سوم را آزمونی بزرگ برای سنجش کارآمدی نظام حکمرانی کشور برشمرد و افزود: این وقایع، در کنار روحیه مقاومت و تاب‌آوری تاریخی ملت ایران، جلوه‌های جدیدی از اقتدار و عزت‌خواهی مردم را در عرصه ملی و بین‌المللی نمایان ساخت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی دقیق برای گرامیداشت این مناسبت، خواستار طراحی شعار محوری ویژه «یکصدمین شب» شد.

کد مطلب 6852117

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