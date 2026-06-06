به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی عصر شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت یکصدمین شب تجمعات مردمی حضور آگاهانه و مستمر مردم در تجمعات خیابانی را مکمل اضلاع سهگانه دفاع ملی در جنگ رمضان دانست و اظهار کرد: این حضور پرشور، در کنار اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و صلابت دستگاه دیپلماسی کشور، نقش تعیینکنندهای در تقویت ایستادگی و مقاومت ملی ایفا کرده است.
وی جنگ تحمیلی سوم را آزمونی بزرگ برای سنجش کارآمدی نظام حکمرانی کشور برشمرد و افزود: این وقایع، در کنار روحیه مقاومت و تابآوری تاریخی ملت ایران، جلوههای جدیدی از اقتدار و عزتخواهی مردم را در عرصه ملی و بینالمللی نمایان ساخت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی و برنامهریزی دقیق برای گرامیداشت این مناسبت، خواستار طراحی شعار محوری ویژه «یکصدمین شب» شد.
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