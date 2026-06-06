به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی بندر امام در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی (CSR) و اجرای پروژههای زیرساختی، عمرانی، آموزشی و فرهنگی، نقشی مؤثر در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بندرماهشهر و بندر امام خمینی(ره) ایفا کرده است؛ بر اساس برآوردها، ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل طرحهای مسئولیت اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از سوی این شرکت تأمین مالی و اجرا میشود.
بر پایه این گزارش، در حوزه زیرساختهای حیاتی، عملیات اجرایی خط انتقال آب از ایستگاه دریاچه نمک و احداث فاز دوم مخزن ذخیره آب شهرک طالقانی با هدف پایداری تأمین آب شهری آغاز شد. همچنین، در بخش عمران شهری، پل همسطح پتروشیمی بندر امام با تأمین مالی ۱۱ میلیارد تومانی این شرکت به بهرهبرداری رسید که در روانسازی ترافیک و افزایش رفاه عمومی شهروندان اثرگذار است.
شرکت پتروشیمی بندر امام در بخش توسعه آموزشی و فرهنگی نیز اقدامهایی ازجمله ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در بندر امام خمینی (ره)، تکمیل پروژه مدرسه ۹ کلاسه روستای هشچه و بازسازی کامل مسجد جامع بندر امام خمینی (ره) را پس از ۷۰سال اجرایی کرده است.
شرکت پتروشیمی بندر امام در سالهای گذشته نیز در چارچوب مسئولیت اجتماعی، اقدامهایی ازجمله حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، پشتیبانی از تیمهای ورزشی، توزیع بستههای معیشتی در مناطق کمبرخوردار و اهدای بستههای فرهنگی و آموزشی به دانشآموزان را اجرا کرده است؛ اقدامهایی که در کنار حفظ تولید حداکثری، نشاندهنده توجه پتروشیمی بندر امام به پیوند بین اهداف صنعتی و منافع عمومی اس
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