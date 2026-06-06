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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

داداشی: تبلیغات زودهنگام نامزدهای شوراها تخلف است

داداشی: تبلیغات زودهنگام نامزدهای شوراها تخلف است

رشت- سخنگوی هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای گیلان با بیان اینکه انتخابات این دوره ۲ ماه پس از پایان جنگ برگزار می‌شود، گفت: تبلیغات زودهنگام نامزدهای شوراها تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تعویق زمان برگزاری انتخابات در این استان گفت: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی این انتخابات دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری میتینگ‌های انتخاباتی، توزیع هدایا، پول‌پاشی و سایر اقدامات تبلیغاتی زودهنگام در برخی مناطق استان دریافت شده، تأکید کرد: مطابق ماده ۸۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از زمان رسمی ممنوع است و این‌گونه رفتارها تخلف محسوب شده و مشمول احکام ماده ۶۴ خواهد بود.

داداشی افزود: دستگاه‌های نظارتی در برابر این موارد برخورد جدی، قانونی و بدون اغماض خواهند داشت و داوطلبان باید فعالیت‌های خود را تنها در چارچوب ضوابط قانونی انجام دهند. به گفته او، هدف از این نظارت‌ها حفظ سلامت، شفافیت و بی‌طرفی روند انتخابات در شهرها و روستاهای گیلان است.

کد مطلب 6852054

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