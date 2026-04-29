تأکید فرماندار اردبیل بر پرهیز نامزدهای شوراها از تبلیغات زودهنگام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: تمامی داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی باید از هرگونه فعالیت تبلیغاتی زودهنگام پیش از آغاز رسمی زمان تبلیغات خودداری کنند.

وی افزود: بر اساس ماده ۹۴ قانون انتخابات و بند ۵ ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی، هرگونه فعالیت تبلیغی از سوی داوطلبان غیرمجاز محسوب می‌شود.

فرماندار اردبیل گفت: با توجه به تعویق زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن تعویق زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی، ضروری است تمامی نامزدهای انتخاباتی با پایبندی کامل به قانون، از هرگونه تبلیغات زودهنگام، نصب پوستر، بنر و یا انجام فعالیت‌های تبلیغاتی تا قبل از زمان رسمی تعیین شده پرهیز کنند.

قلندری با بیان اینکه رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدها نقش مهمی در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود نامزدهای انتخاباتی از همین مقطع زمانی قانون را مبنای فعالیت‌های خود قرار داده و در چارچوب ضوابط قانونی حرکت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تبلیغات زودهنگام، کمیته امحای تبلیغات انتخابات شهرستان نسبت به پاکسازی محل از آثار تبلیغاتی اقدام خواهد کرد و با متخلفان نیز مطابق قانون از طریق مراجع ذی‌صلاح برخورد خواهد شد.

فرماندار اردبیل بر همکاری و همراهی داوطلبان، فعالان انتخاباتی و شهروندان در رعایت قوانین تأکید کرد و گفت: رعایت مقررات انتخاباتی از سوی نامزدها می‌تواند زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و مبتنی بر قانون را در شهرستان اردبیل فراهم کند.