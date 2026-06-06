به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی عصر شنبه در نشست ستاد اجرایی بزرگداشت یکصدمین شب تجمعات مردمی ضمن تشریح برنامههای پیشبینی شده برای یکصدمین شب تجمعات مردمی در استان همدان، «میدان هنر» را نمادی از حضور هنرمندان در کنار مردم و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست.
جوادی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با بسیج هنرمندان کشور اظهار کرد: بهمناسبت یکصدمین شب تجمعات مردمی، رویداد فرهنگی «میدان هنر» در یکی از میادین اصلی شهر همدان با مشارکت گسترده اهالی فرهنگ و هنر برگزار خواهد شد.
وی افزود: بخش عمده این رویداد بر عهده هنرمندان استان است که در قالب برپایی غرفهها و کارگاههای تخصصی اجرا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان به محورهای این برنامه اشاره کرد و گفت: اجرای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، سرودهای حماسی و انقلابی و همچنین شعرخوانی، از جمله بخشهای اصلی این ویژهبرنامه است که با حضور حدود ۱۰۰ هنرمند اجرا خواهد شد.
جوادی با تأکید بر اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی در اجرای مطلوب این رویداد تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاهها و انعکاس رسانهای مناسب این رویداد، میتواند ضمن ایجاد فضایی پویا برای فعالان فرهنگی، خروجی ارزشمند و اثرگذاری را برای استان به همراه داشته باشد و این برنامه را به الگویی موفق در سطح ملی تبدیل کند.
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