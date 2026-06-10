۴۲ اثر در جشنواره تجسمی فجر گلستان برگزیده شد

احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره تجسمی فجر در استان اظهار کرد: فراخوان این جشنواره در بهمنماه ۱۴۰۴ به اطلاع هنرمندان استان رسید و با محوریت «باورهای اقوام گلستان در موضوع کمآبی» و با برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح استان دنبال شد.
وی افزود: این کارگاهها با دبیری حسینی و با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد شهرستانها برگزار شد و جلسات توجیهی نیز برای هنرمندان شرکتکننده در این رویداد فرهنگی و هنری تشکیل شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ادامه داد: در مجموع ۵۷ اثر هنری از هنرمندان استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی آثار، ۴۲ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.
گلچین با بیان اینکه آثار منتخب در قالب حجم و هنرهای تجسمی تولید شدهاند، اظهار کرد: این آثار طی سه روز برگزاری جشنواره در تاریخهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ در تالار فخرالدین اسعد گرگانی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در آیین اختتامیه این جشنواره که روز پنجشنبه برگزار میشود، نمایشگاه آثار برگزیده برپا خواهد شد و از هنرمندان منتخب نیز تقدیر به عمل میآید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین گفت: یکی از آثار تولید شده با موضوع «بارانخواهی مردم گلستان» به عنوان اثر شاخص به دبیرخانه جشنواره فجر کشور ارسال خواهد شد تا در بخش ملی مورد رقابت قرار گیرد.
گلچین افزود: این اثر میتواند به عنوان نمادی از مطالبهگری فرهنگی و هنری مردم ایران در موضوع کمآبی مطرح شود و ظرفیت هنر استان را در سطح ملی به نمایش بگذارد.
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