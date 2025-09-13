به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار کرد: سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح حرفه‌ای هنرمندان، تبادل تجربه و توسعه هنرهای نمایشی این حوزه است.

وی با اشاره به برگزاری ۲۹ دوره گذشته افزود: امیدواریم ضمن حفظ و مراقبت از تمامی دستاوردهای پیشین، بتوانیم تجربه‌ای تازه و اثرگذار در مسیر رشد تئاتر کودک و نوجوان رقم بزنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خواهد با تأکید بر اهمیت تعامل گروه‌های نمایشی و هنرمندان خاطرنشان کرد: اگر کمبودی یا خطایی در فرآیند اجرا رخ دهد، با هم‌اندیشی و بهره‌گیری از تجربیات دبیران پیشین، تلاش خواهیم کرد این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.

جوادی ادامه داد: در این جلسه ۱۵ نفر از دبیران و فعالان حوزه تئاتر کودک و نوجوان حضور داشتند تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. پس از جمع‌بندی نظرات، مسیر جشنواره بر اساس تجربه‌های ارزشمند و نگاه کارشناسی هدایت خواهد شد.

به گفته وی، توجه به حرفه‌ای‌گری، استفاده از تجربیات پیشکسوتان، و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعدادها، از مهم‌ترین اهداف سی‌امین دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان است.