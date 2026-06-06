مجتمع فرهنگی مطالبه جدی شهروندان رامسری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حلاجیان عصر شنبه در نشست بررسی مسائل شهری رامسر با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری این شهر اظهار داشت: مجتمع فرهنگی رامسر یکی از نیازهای اساسی و مطالبه جدی فعالان فرهنگی، هنری و شهروندان است و ایجاد این مجموعه میتواند نقش مهمی در ارتقای فعالیتهای فرهنگی و هنری شهرستان ایفا کند.
وی با اشاره به آمادگی مدیریت شهری برای حمایت از این پروژه افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر آمادگی کامل دارند نهایت همکاری لازم را با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت احداث این مجتمع فرهنگی انجام دهند تا زمینه اجرای این پروژه مهم فراهم شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رامسر بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: شهرداری موظف است در مسیر اجرای این طرح، با انجام فرآیندهای قانونی از جمله تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی، نهایت همکاری و تعامل را داشته باشد تا موانع اجرایی پروژه برطرف شود.
حلاجیان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای فرهنگی و هنری از مهمترین شاخصهای پیشرفت شهری محسوب میشود و تحقق این پروژه میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای فرهنگی نسل جوان، هنرمندان و انجمنهای فرهنگی شهرستان رامسر باشد.
وی افزود: ساختمان نیمهکاره یکی از موانع ثبت جهانی باغ بود که با این تفاهمنامه میان شهرداری رامسر و اداره ارشاد اسلامی مرتفع خواهد شد و در نتیجه دو اتفاق مهم شکل میگیرد.
حلاجیان بیان داشت: با این روند هم باغ ۳۳ هکتاری به ثبت جهانی نزدیکتر میشود و هم مشکل ۲۷ ساله فقدان مجتمع فرهنگی برای استفاده اهل فرهنگ و هنر شهرستان رامسر حل خواهد شد.
حل چالش باغ ۳۳ هکتاری و احداث فرهنگسرا در اولویت مدیریت شهری است
مصطفی گلجاری مقدم شهردار رامسر نیز با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای چند دهه اخیر این شهر گفت: باغ ۳۳ هکتاری رامسر سالها به دغدغه مسئولان و شهروندان تبدیل شده بود، اما با پیگیریهای انجامشده و همراهی وزارتخانه مربوطه و نماینده شهرستان، طرح بازسازی این مجموعه پس از حدود ۲۰ سال رکود در کمیته فنی استان به تأیید رسید.
وی افزود: در گذشته هشت مورد تداخل و چالش در مسیر اجرای این طرح وجود داشت که بخش عمدهای از آنها با اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر برطرف شده است.
شهردار رامسر با بیان اینکه یکی از موانع اصلی در مسیر ثبت این مجموعه در یونسکو، نبود فرهنگسرا بوده است، اظهار داشت: نبود نگاه و تصمیمگیری واحد در سالهای گذشته موجب شد این موضوع به یکی از چالشهای جدی شهر تبدیل شود و فرصتهای ارزشمندی از دست برود.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای فرهنگی در رامسر گفت: حوزه فرهنگ از دغدغههای اصلی مدیریت شهری است و در همین راستا برنامهها و رویدادهای مختلف ملی و مذهبی در کنار جشنوارههایی نظیر آزالیا و جشنواره غذای محلی دوآب برگزار شده است تا از ظرفیتهای فرهنگی در راستای رونق اقتصادی شهر بهرهگیری شود.
شهردار رامسر با اشاره به تعامل مطلوب میان شهرداری و مجموعه فرهنگی شهرستان تصریح کرد: جای خالی فرهنگسرا در این شهر بهشدت احساس میشود و لازم است با تصمیمسازی مناسب و همکاری همه دستگاههای ذیربط، راهکار مؤثری برای رفع این نیاز اساسی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: از آغاز دوره مدیریتی خود تلاش کردهام موضوع فرهنگسرا را به سرانجام برسانم و معتقدم این هدف تنها با همت جمعی و همراهی دستگاههای مسئول محقق خواهد شد.
شهردار رامسر خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ارائه شده است، اما برخی اتفاقات و شرایط اخیر موجب شد هنوز به نقطه مشترک نهایی دست پیدا نکنیم.
وی افزود: زمینی در اختیار شهرداری قرار دارد که در طرح تفصیلی شهر دارای کاربری فرهنگی بوده و ظرفیت مناسبی برای احداث فرهنگسرا دارد. در صورت جلب موافقت و همراهی مجموعههای مرتبط، مسیر اجرای این پروژه هموار خواهد شد.
شهردار رامسر با بیان اینکه نگاه مدیریت شهری بر استفاده از ظرفیت معاوضه برای تسریع در اجرای این طرح است، گفت: امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مناسب، گام مثبتی در راستای افزایش سرانه فرهنگی رامسر برداشته شود و با ایجاد زیرساختهای لازم، آیندهای روشن در حوزه فرهنگ برای این شهر رقم بخورد.
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