به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پاک عصر شنبه در نشست خبری تشریح برنامه برگزاری مسابقه فوتسال یادبود شهید امیر سهپبد عبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: مسابقهای که به مناسبت گرامیداشت یاد و نام این شهید بزرگوار برگزار میشود که البته صرفاً یک رویداد ورزشی نیست، بلکه حامل پیامی از قدردانی و وفاداری به شخصیتهایی است که برای کشور و مردم خدمات ماندگار برجای گذاشتهاند.
وی با اشاره به ضایعه از دست دادن رهبر شهید و شخصیت های برجسته نظامی و سیاسی و نیز شماری از هموطنان عزیز در جنگ تحمیلی سوم افزود: شهادت این عزیزان داغی سنگین بر دل ملت ایران بر جای گذاشته است و هر یک از این شهدا با ایثار و فداکاری خود فصل تازهای را در شناخت ابعاد شخصیتی و خدماتشان پیش روی جامعه گشودهاند.
مدیر تیم فوتسال ستارگان قم بیان کرد: شهید امیر موسوی از جمله شخصیتهایی است که با گذشت زمان ابعاد بیشتری از خدمات و ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی وی آشکار میشود و امروز جامعه بیش از گذشته به جایگاه و نقش اثرگذار او پی میبرد.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم قم اطلاع چندانی از فعالیتها و خدمات گسترده این سپهبد شهید امیر موسوی نداشتند، چرا که وی در دوران حیات خود دور از هیاهو و شهرت زندگی میکرد، اما امروز هر روز برگ تازهای از دفتر خدمات و مجاهدتهای او برای جامعه روشن میشود.
شهید موسوی الگویی از ولایتمداری و وطندوستی بود
پاک با بیان اینکه برگزاری این مراسم ادای دینی به مقام شامخ سپهبد شهید امیرموسوی است گفت: مفاهیمی همچون انسانیت ولایتپذیری، مسئولیتپذیری و وطندوستی را میتوان در سیره و رفتار این شهید بزرگوار مشاهده کرد و بسیاری از این ارزشها را باید بر اساس عملکرد و منش او بازخوانی و تبیین کرد.
وی افزود: جامعه ورزش قم نیز به دلیل پیوند و سابقه ورزشی سپهبد شهید امیر موسوی، خود را موظف میداند، سهمی در زنده نگه داشتن یاد و نام او داشته باشد و از همین رو پس از اقدامات انجام شده توسط اداره کل ورزش و جوانان استان قم در گام اول که مراسم یادبودی با عنوان آقا رحیم برگزار مرد، این مسابقه به عنوان گام دوم در مسیر پاسداشت این شهید برنامهریزی شده است.
مدیر تیم فوتسال ستارگان قم تصریح کرد: این برنامه در عین حال فرصتی برای قدردانی از تمامی کسانی است که طی دهههای گذشته در شکلگیری و توسعه فوتسال قم نقشآفرینی کردهاند و امروز ثمره تلاش آنان در جایگاه ویژه فوتسال قم در سطح کشور قابل مشاهده است.
وی اظهار کرد: اگر امروز قم به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای فوتسال ایران شناخته میشود، این موفقیت حاصل تلاش چند دهه مربیان، بازیکنان، مدیران و فعالان ورزشی است که از زمینهای خاکی و مسابقات محلات تا سالنهای ورزشی برای رشد این رشته تلاش کردهاند.
پاک ادامه داد: تاریخ فوتسال قم به پشتوانه تاریخ فوتبال این شهر شکل گرفته است و برای شناخت جایگاه امروز فوتسال باید به سالهای دور بازگشت و نقش پیشکسوتان و دلسوزانی را دید که زمینهساز این موفقیتها بودهاند.
فوتسال قم حاصل تلاش چند نسل از پیشکسوتان است
وی با اشاره به سابقه طولانی ورزش فوتبال و فوتسال در قم گفت: از زمینهای محلات و مسابقات مردمی گرفته تا سالنهای قدیمی و نسلهای مختلف ورزشکاران، همه در ساختن هویت فوتسال قم سهم داشتهاند و جامعه ورزش وظیفه دارد قدردان این سرمایههای ارزشمند باشد.
مدیر تیم فوتسال ستارگان قم خاطرنشان کرد: سپهبد شهید امیر موسوی نیز بخشی از این تاریخ پرافتخار محسوب میشود و خدمات او به ورزش قم تنها محدود به سالهای اخیر نیست، بلکه بنا بر اطلاعات موجود حدود چهار دهه پیش نیز در حوزه رسانه و فعالیتهای ورزشی نقشآفرینی کرده و برای رشد فوتبال قم تلاشهای مؤثری داشته است.
وی افزود: فوتسال پویا و استعدادخیز امروز قم بر شانههای نسلهایی بنا شده که سالها برای توسعه ورزش استان، زحمت کشیدهاند و برگزاری این مسابقه فرصتی برای یادآوری این پیشینه ارزشمند خواهد بود.
پاک با اشاره به روند هماهنگی برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: حدود دو هفته قبل و در حاشیه دیدار فینال مسابقات فوتسال در تهران با جمعی از ملیپوشان و چهرههای مطرح این رشته گفتوگو کردیم و پیشنهاد برگزاری مسابقهای در شأن نام شهید موسوی را مطرح کردیم.
وی گفت: استقبال بزرگان فوتسال کشور از این پیشنهاد بسیار مطلوب بود و آنان با تأکید بر جایگاه ویژه قم در فوتسال ایران برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند.
بزرگان فوتسال ایران در قم گرد هم میآیند
مدیر تیم فوتسال ستارگان قم با بیان اینکه ترکیب اعلام شده برای این مسابقه متشکل از چهرههای شاخص فوتسال کشور است افزود: به اعتقاد من طی دو دهه اخیر کمتر رویدادی را میتوان به یاد آورد که چنین جمعی از سرمایههای اصلی فوتسال ایران به صورت همزمان در قم گرد هم آمده باشند.
وی ادامه داد: هدایت تیم ستارگان فوتسال ایران را امیر شمسایی، محمود خوراکی و علی نیکنژاد به همراه حمید مشیری برعهده خواهند داشت و مدیریت این تیم نیز بر عهده دمحمدی مدیر سایت تخصصی فوتسال است.
پاک اظهار کرد: در ترکیب بازیکنان نیز چهرههای مطرحی همچون وحید شمسایی، محمد کشاورز، مصطفی نظری، محمد طاهری، محسن کبیریان، داوود عباسی، ظهیر کامیاب، محسن فرهمند، احمد پریآذر، حسین سلطانی و دیگر بزرگان فوتسال کشور حضور خواهند داشت.
وی همچنین از همراهی حامیان مالی برای برگزاری این مسابقه قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط اقتصادی موجود و افزایش چشمگیر هزینههای برگزاری رویدادهای ورزشی برخی مجموعههای بخش خصوصی با احساس مسئولیت اجتماعی و علاقه به ورزش قم در کنار این برنامه قرار گرفتند.
ثبت تورنمنت شهید موسوی مطالبه جامعه ورزش قم است
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ماندگاری نام شهید موسوی در عرصه ورزش تأکید کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که یک تورنمنت رسمی به نام این شهید در تقویم سالانه فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش و جوانان ثبت شود تا هر سال پیش از آغاز فصل مسابقات فوتسال در قم برگزار شود.
پاک تصریح کرد: تحقق این موضوع نیازمند ورود مسئولان ارشد استان و حمایت دستگاههای ملی است و باید منابع مالی لازم برای برگزاری مستمر چنین رویدادی تأمین شود.
وی افزود: قم ظرفیت میزبانی مسابقات معتبر داخلی و حتی بینالمللی را دارد و برگزاری یک تورنمنت سالانه به نام شهید موسوی علاوه بر زنده نگه داشتن یاد این شهید میتواند جایگاه فوتسال قم را بیش از پیش تقویت کند.
مدیر تیم فوتسال ستارگان قم در پایان با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای همواره نقش مهمی در پیشبرد برنامههای فرهنگی و ورزشی داشتهاند و امیدواریم با حمایت آنان و همراهی مسئولان استان این رویداد به نقطه آغاز برنامهای ماندگار برای سالهای آینده تبدیل شود.
وی ابراز کرد: بازی تیم ستارگان فوتسال ایران و تیم ستارگان فوتسال قم روز سه شنبه هفته جاری از ساعت ۱۷ در مجموعه ورزشی دو هزار نفری شهید حیدریان برگزار خواهد شد و در این مراسم از خانواده معظم سپهبد شهید امیر عبدالرحیم موسوی و همچنین از وحید شمسایی سرمربی تیم ملی ایران تجلیل خواهد شد.
آماده حمایت از برنامههای فرهنگی و ورزشی قم هستیم
ابوالفضل باختر نیز اظهار کرد: مجموعه باختر نوین در سالهای گذشته همواره تلاش کرده است در کنار ورزش و جوانان استان قم حضور داشته باشد و هر جا که امکان و توان لازم وجود داشته در مسیر حمایت از برنامههای مختلف فرهنگی و ورزشی گام بردارد.
وی گفت: اعتقاد ما بر این است که حمایت از نسل جوان و کمک به توسعه ورزش از جمله وظایف اجتماعی مجموعههای اقتصادی و بخش خصوصی است و به همین دلیل در سالهای گذشته در حد بضاعت و امکانات موجود تلاش کردهایم در این عرصه نقشآفرینی کنیم.
مدیر باختر نوین افزود: این رویداد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید عزیز و سردار بزرگوار شهید موسوی برگزار میشود و ما نیز وظیفه خود دانستیم که در این حرکت ارزشمند حضور داشته باشیم و سهمی هرچند اندک در برگزاری آن ایفا کنیم.
وی ادامه داد: نام و یاد شهدا سرمایههای معنوی کشور هستند و پاسداشت مقام آنان وظیفهای همگانی است از این رو زمانی که موضوع برگزاری این مراسم مطرح شد با افتخار آمادگی خود را برای حمایت از آن اعلام کردیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم شرایطی فراهم شود که بتوانیم در آینده نیز در برنامههای مختلف فرهنگی و ورزشی حضور مؤثرتری داشته باشیم و این مسیر را با قدرت بیشتری ادامه دهیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان افزود: قم از استعدادهای فراوانی در حوزه ورزش برخوردار است و هر اقدامی که به رشد این ظرفیتها کمک کند در نهایت به نفع جامعه و جوانان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی فعالیتهای این مجموعه پرداخت و بیان کرد: شرکت باختر نوین حدود پنج سال است که فعالیت خود را در استان قم آغاز کرده و در این مدت تلاش کرده است جایگاه مناسبی در حوزه فعالیتهای تخصصی خود به دست آورد.
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