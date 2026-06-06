به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته محیط زیست ،ضمن تبریک این ایام به فعالان این عرصه، بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتها و در عین حال چالشهای این استان، خاطرنشان کرد: قم هماکنون با معضلاتی همچون گرد و غبار، خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا و مدیریت پسماند دستبهگریبان است.
وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دستیابی به محیط زیستی سالم را در گرو «تعهد بیقید و شرط دستگاههای اجرایی» در انجام وظایف حاکمیتی و «مشارکت فعالانه شهروندان» به عنوان یک تکلیف ملی دانست.
بهنامجو با تأکید بر اینکه هیچ نهادی بهتنهایی قادر به حراست از مواهب الهی نیست، تصریح کرد: عبور از شرایط فعلی و هدایت قم به سوی محیط زیستی پاکتر، نیازمند یک جهاد و مشارکت همگانی میان مردم، متخصصان، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای دولتی است.
وی ضمن ارج نهادن به زحمات شبانهروزی محیطبانان، کارشناسان و دغدغهمندان این عرصه در استان قم، ابراز امیدواری کرد که با همت والا و همدلی میان مردم و مسئولان، موانع موجود در سطح ملی و استانی برطرف شده و طبیعتی سبز و عاری از آلودگی برای نسلهای آینده این خطه مقدس به یادگار بماند.
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