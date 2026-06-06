https://mehrnews.com/x3cfWg ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6852270 استانها گیلان استانها گیلان ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ شب نود و هشتم تجمع لنگرودی ها با نوای «حیدر حیدر» لنگرود- مردم لنگرود در شب نود و هشتم، با نوای «حیدر حیدر» حماسه سازی کردند. دریافت 12 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6852270 کپی شد مطالب مرتبط قرار شبانه مردم لنگرود با نوای «حیدر حیدر» نوای «حیدر حیدر» لنگرودی ها در شب شصت و هشتم نوای «حیدر حیدر» ابوذر روحی در لنگرود طنین انداز شد نود و هشتمین تجمع شبانه رودسری ها در میدان برچسبها تجمع مردمی شهرستان لنگرود شهادت رهبر معظم انقلاب
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