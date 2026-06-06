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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

شب نود و هشتم تجمع لنگرودی ها با نوای «حیدر حیدر»

شب نود و هشتم تجمع لنگرودی ها با نوای «حیدر حیدر»

لنگرود- مردم لنگرود در شب نود و هشتم، با نوای «حیدر حیدر» حماسه سازی کردند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6852270

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