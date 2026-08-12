بوشهر غرق در عزا و ماتم شد؛ از عزاداری سنتی تا قرائت زیارت ازبعید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: روزهای پایانی ماه صفر در استان بوشهر حال و هوایی متفاوت دارد؛ از شب گذشته، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و شهادت سبط اکبر آن حضرت، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی استان میزبان خیل عزاداران و دلدادگان خاندان پیامبر(ص) هستند.
در شهر بوشهر و دیگر نقاط استان، مجالس و برنامههای متنوعی برای گرامیداشت این ایام برگزار شده و مردم با حضور در این آئینها، ارادت و دلدادگی خود را به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) نشان میدهند.
آئینهایی همچون زیارت پیامبر اکرم(ص) از راه دور، مجالس روضهخوانی، سینهزنی سنتی، دمامزنی و برنامههای پیادهروی از جمله برنامههایی است که در این ایام در نقاط مختلف استان برگزار میشود و حال و هوای معنوی ویژهای به شهرها و روستاهای بوشهر بخشیده است.
این برنامهها از شب گذشته آغاز شده و امروز و امشب نیز با گستردگی بیشتری ادامه دارد و تا فردا نیز برگزاری مراسم عزاداری در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت. بهویژه عصر امروز و امشب، هیئتهای مذهبی و مساجد برنامههای متعددی برای عزاداری و سوگواری در نظر گرفتهاند.
برگزاری آئینهای عزاداری رحلت پیامبر(ص) در بوشهر
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری گسترده آئینهای عزاداری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) در شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: مردم بوشهر در این برنامهها حضوری پرشور و گسترده داشتند.
نوشاد نوشادی اظهار کرد: همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص)، مراسم و برنامههای مختلف عزاداری در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد و مردم با حضور گسترده خود در این آئینها، ارادت و محبت خود را به پیامبر اکرم(ص) و خاندان اهل بیت(ع) نشان دادند.
وی افزود: این مراسم در مساجد، حسینیهها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی شهرها و روستاهای استان برگزار شد و هیئتهای مذهبی نیز با برنامهریزی و حضور فعال، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر آئینهای سوگواری را فراهم کردند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر با اشاره به ادامه برنامههای عزاداری در روزهای پایانی ماه صفر گفت: امشب و فردا نیز مراسم و برنامههای مختلفی در سوگ شهادت امام رضا(ع) در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد و هیئتهای مذهبی حضور پرشور و گستردهای در این برنامهها خواهند داشت.
نوشادی تأکید کرد: این برنامهها به صورت مردمی برگزار میشود و مردم نقش اصلی را در برپایی مجالس عزاداری و آئینهای سوگواری ایفا میکنند.
وی راهپیماییهای عزاداری را از مهمترین برنامههای پیشبینیشده در این ایام دانست و ادامه داد: در کنار راهپیمایی، مجالس روضهخوانی و عزاداری سنتی نیز در نقاط مختلف استان برگزار میشود و مردم با حضور در این برنامهها، عشق و ارادت خود به اهل بیت(ع) را به نمایش میگذارند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی استان با تکیه بر ظرفیت مردمی و سنتهای ریشهدار عزاداری، تلاش دارند مراسم سالروز شهادت امام رضا(ع) نیز با حضور گسترده مردم و در فضایی معنوی و باشکوه برگزار شود.
مراسم سوگواری پیامبر در مصلی بوشهر
مراسم عزاداری رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) صبح امروز چهارشنبه در مصلی جمعه بوشهر برگزار شد و جمعی از مردم و عزاداران در این آئین معنوی حضور یافتند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام(ص) نماد تمامی فضایل انسانی در اوج کمال است و به همین دلیل خداوند متعال ایشان را به عنوان الگوی جهان بشریت معرفی کرده است.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری یکی از آموزههای مهم پیامبر عظیمالشأن اسلام(ص) را مقاومت و استقامت در برابر حوادث و دشواریهای گوناگون دانست و افزود: جوهره حیات و بالندگی همه پدیدهها مقاومت است؛ اگر نهالی در برابر طوفان مقاومت نکند، از ریشه کنده میشود و اگر ساختمانی در برابر تکانههای زلزله مقاوم نباشد، فرو میریزد.
امام جمعه بوشهر تصریح کرد: همه پدیدهها برای بقا، بالندگی و پیشرفت به مقاومت نیاز دارند و جامعه نیز از این قاعده مستثنی نیست. جوهره بقا، بالندگی و پیشرفت یک جامعه، مقاومت در برابر تهاجمهای سخت نظامی و همچنین تهاجمهای نرم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
صفایی بوشهری با اشاره به آموزههای پیامبر اکرم(ص) درباره استقامت گفت: اگر مردم استقامت کنند، پیروز خواهند شد، باقی خواهند ماند، عزت پیدا خواهند کرد و پیشرفت خواهند کرد؛ اما اگر استقامت نکنند، زیر فشار سنگین دشمنان قرار خواهند گرفت و از بین خواهند رفت.
وی ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام(ص)، پیامبر مقاومت و استقامت است و قرآن کریم نیز بر همین حقیقت تأکید دارد؛ کسانی که میگویند پروردگار ما خداست و در این مسیر استقامت میکنند، مورد یاری خداوند قرار خواهند گرفت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه ویژه پیامبر اسلام(ص) در نظام آفرینش گفت: پیامبر اکرم(ص) تنها شخصیتی است که خداوند و فرشتگان بر او درود میفرستند و قرآن کریم میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ».
وی افزود: خداوند از اهل ایمان نیز خواسته است با خدا و فرشتگان درودفرستنده بر پیامبر(ص) همنوا شوند و بر آن حضرت درود بفرستند و تسلیم فرمان او باشند. از این رو، صلوات بر محمد و آل محمد(ص) را میتوان سرود عمومی عالم خلقت دانست.
صفایی بوشهری با اشاره به فضیلت صلوات بر پیامبر و خاندان ایشان گفت: در روایات برای صلوات بر پیامبر اکرم(ص) برکات فراوانی بیان شده و از جمله نقل شده است که فرستادن صلوات موجب بهرهمندی از ثواب، بخشش گناهان و برآورده شدن حاجات میشود.
وی با اشاره به اهمیت ختم صلوات در میان اهل معرفت اظهار کرد: یکی از اعمال مورد تأکید عرفا ختم صلوات بوده و برای آن برکات فراوانی بیان شده است؛ از جمله میتوان برای هر یک از معصومان(ع) هزار صلوات فرستاد که در مجموع ۱۴ هزار صلوات میشود و میتوان آن را به نیت پیروزی اسلام و مسلمین و پیروی از سیره رسول خدا(ص) انجام داد.
در کنار مراسم صبح امروز، برنامههای عزاداری در مساجد، حسینیهها و هیئتهای مذهبی بوشهر و دیگر شهرستانهای استان همچنان ادامه دارد و مردم این دیار که سابقهای دیرینه در برگزاری آئینهای سنتی عزاداری دارند، با نوای دمام و سنج، سینهزنیهای سنتی و مجالس روضه، روزهای پایانی ماه صفر را به سوگ پیامبر رحمت و خاندان مطهر ایشان سپری میکنند.
عصر امروز و بهویژه امشب نیز شمار زیادی از هیئتهای مذهبی استان برنامههای ویژه عزاداری، روضهخوانی و سینهزنی را برگزار میکنند و بخشی از این برنامهها با پیادهروی و حضور دستههای عزاداری همراه خواهد بود.
این آئینها تا فردا ادامه دارد تا مردم بوشهر در روزهای پایانی ماه صفر، بار دیگر ارادت دیرینه خود را به پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به نمایش بگذارند.
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