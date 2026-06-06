https://mehrnews.com/x3cfXn ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6852324 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶ اجتماع باشکوه شبانه مردم میاندوآب در موج ۹۸ مقاومت ملی ارومیه - مردم انقلابی میاندوآب در تداوم شبهای مقاومت ملی شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6852324 کپی شد مطالب مرتبط قزوین در شب نودوهشتم؛ خیابانها همچنان صحنه حضور مردم ضیاءآباد؛ روایت تازهای از همدلی در شب نودوهشتم تاکستان همچنان در میدان؛ روایت نودوهشتمین شب ایستادگی اقبالیه در مسیر همبستگی؛ مردم برای نودوهشتمین شب گرد هم آمدند برچسبها فرمانداری میاندوآب بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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