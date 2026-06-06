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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۶

اجتماع باشکوه شبانه مردم میاندوآب در موج ۹۸ مقاومت ملی

اجتماع باشکوه شبانه مردم میاندوآب در موج ۹۸ مقاومت ملی

ارومیه - مردم انقلابی میاندوآب در تداوم شب‌های مقاومت ملی شنبه شب نیز در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6852324

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