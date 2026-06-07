تیراندازی گروهی در اوهایو آمریکا؛ چندین نفر زخمی شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مقامات ایالت اوهایو اعلام کردند که به دنبال یک تیراندازی دسته جمعی در نزدیکی یک جشنواره در شهر تولدو Toledo، چندین نفر زخمی شده و به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

پلیس تولدو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه در نزدیکی محل برگزاری یک جشنواره رخ داده و نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله در محل حاضر شده‌اند.

مقامات ایالت اوهایو با تأیید وقوع تیراندازی جمعی اعلام کردند که شمار قابل توجهی از قربانیان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند، اما تاکنون آمار دقیقی از تعداد زخمی‌ها یا وضعیت آنان منتشر نشده است.

پلیس تولدو همچنین اعلام کرد که عملیات جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت افراد مظنون دخیل در این حادثه ادامه دارد.