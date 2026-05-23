تیراندازی در محوطه اطراف کاخ سفید در واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «تلویزیون العربی»، گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که صدای شلیک چندین گلوله در محوطه و حومه پیرامونی «کاخ سفید» در واشنگتن شنیده شده است.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که صدای ده‌ها گلوله در نزدیکی کاخ سفید شنیده شده و در پی آن، وضعیت امنیتی اعلام و این منطقه بسته شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای سرویس مخفی آمریکا به حالت آماده‌باش کامل درآمدند و وضعیت امنیتی اضطراری اعلام شد.



همچنین منابع آمریکایی اعلام کردند که سرویس مخفی آمریکا پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در منطقه، خبرنگاران حاضر را به داخل سالن کنفرانس‌های خبری منتقل کردند.

زخمی شدن دو نفر در تیراندازی در اطراف کاخ سفید



شبکه بی بی اس نیوز آمریکا گزارش داد که دو نفر در تیراندازی نزدیک کاخ سفید زخمی شدند که یکی از آن‌ها مظنون این تیراندازی است.

در همین حال، مدیر اف‌بی‌آی آمریکا نیز در این باره اعلام کرد که نیروهای ما در محل تیراندازی در محدوده کاخ سفید برای ارائه پشتیبانی حضور دارند.

سرویس مخفی آمریکا نیز اعلام کرد که این نهاد در جریان کامل گزارش تیراندازی در نزدیکی خیابان ۱۷ و خیابان پنسیلوانیا شمال غربی در مجاورت کاخ سفید است.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از مقام مجری قانون آمریکا اعلام کرد که مظنون در یک ایست بازرسی نزدیک کاخ سفید به افسران پلیس تیراندازی کرده است.

این مقام مجری قانون گفت: وضعیت در محل حادثه تحت کنترل است و هیچ‌یک از مأموران امنیتی آسیب ندیده اند.

مظنون تیراندازی کاخ سفید کشته شد



شبکه سی‌ان‌ان به نقل از سرویس مخفی آمریکا گزارش داد که مظنون تیراندازی در نزدیک کاخ سفید بر اثر جراحت کشته شده است.

