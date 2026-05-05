به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، تیراندازی در نزدیکی یک مرکز تجاری در شمال دالاس، دستکم دو کشته و سه زخمی بر جا گذاشت.
این حادثه روز سهشنبه در مجتمع تجاری «کی تاون پلازا» رخ داد.
«روبرتو آریوندو»، رئیس پلیس کارولتون، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: «مهاجم به پنج نفر شلیک کرد که منجر به کشته شدن دو نفر شد.»
وی افزود که این تیراندازی «تصادفی نبوده» و قربانیان با فرد مهاجم آشنایی داشتند.
بر اساس این گزارش، پلیس پس از یک تعقیب و گریز کوتاه، موفق شد مظنون ۶۹ ساله را در حدود ۶ کیلومتری محل حادثه، در یک فروشگاه مواد غذایی بازداشت کند.
این حادثه بار دیگر نگرانیها در مورد خشونت با سلاح گرم در ایالات متحده را افزایش داده است.
