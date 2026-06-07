جهش ۳۸ درصدی سهم روسیه از واردات نفت هند در پی بحران خاورمیانه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت بازرگانی و صنعت هند، سهم روسیه از ارزش واردات نفت این کشور در آوریل ۲۰۲۶ به حدود ۳۸ درصد جهش کرد که بالاترین میزان در ۱۱ ماه اخیر محسوب میشود. هند در سایه بحران خلیج فارس و تنشهای نظامی در خاورمیانه، وابستگی خود به نفت روسیه را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
دادههای رسمی نشان میدهد که کل واردات نفت هند در آوریل ۲۰۲۶ به ۱۹۵.۳ میلیون تن بازگشته است که نسبت به ماه مارس افزایشی ۲۳ درصدی را نشان میدهد. با این حال، به دلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی، هزینه کل واردات نفت هند در این ماه با جهش ۶۱.۳ درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۵.۴ میلیارد دلار رسید.
در این میان، روسیه که پیش از این برای فروش نفت خود تخفیف ارائه میداد، اکنون برای محمولههای خود حق بیمه (Premium) دریافت میکند. بر اساس آمار، هند در آوریل ۲۰۲۶ به ازای هر تن نفت روسیه ۸۶۴.۹ دلار پرداخت کرده است، در حالی که میانگین قیمت پرداختی برای کل واردات نفت از سایر کشورها ۷۸۷.۱ دلار بود. این ارقام نشاندهنده پرداخت حق بیمه ۷۷.۸ دلاری به ازای هر تن به روسیه است که نسبت به ماه مارس رشدی ۴۲۵ درصدی را نشان میدهد.
حجم واردات نفت هند از روسیه در ماه آوریل به نزدیک ۶۷ میلیون تن رسید که ۳۴.۳ درصد از کل حجم واردات را شامل میشود، اما از نظر ارزش، این سهم به دلیل قیمت بالاتر به ۳۷.۷ درصد از کل هزینههای واردات نفت هند افزایش یافته است. در مقابل، وابستگی هند به نفت آمریکا هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش به پایینترین سطح خود در ماههای اخیر سقوط کرده است.
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