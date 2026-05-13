درآمد نفتی ایران از صادرات به چین به رکورد جدید رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه اقتصادی میس، با وجود تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و تشدید درگیری‌ها در منطقه، درآمد نفتی ایران از محل صادرات نفت به چین در ماه مارس ۲۰۲۶ نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به بالاترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

بر اساس برآوردهای منتشرشده، ارزش صادرات نفت ایران به چین در ماه مارس حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده است.

کارشناسان معتقدند رشد درآمد نفتی ایران در این مقطع بیش از هر چیز ناشی از افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس بوده است. به باور تحلیلگران، هرچه احتمال درگیری در منطقه و به‌ویژه در تنگه هرمز افزایش می‌یابد، نگرانی بازار جهانی درباره اختلال در عرضه نفت بیشتر شده و قیمت‌ها روند صعودی پیدا می‌کند.

این شرایط باعث شده حتی با وجود فشارهای تحریمی، ارزش دلاری صادرات نفت ایران افزایش یابد.

از سوی دیگر، پالایشگاه‌های مستقل چین نیز در چنین فضایی تمایل بیشتری به خرید نفت ایران نشان داده‌اند، زیرا تهران برای حفظ سهم بازار خود شرایط و تسهیلات ویژه‌ای برای فروش نفت ارائه می‌کند؛ موضوعی که در فضای رشد قیمت جهانی انرژی، جذابیت بیشتری برای خریداران آسیایی پیدا کرده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند آمریکا نمی‌تواند با ابزار فشار بر صادرات نفت، اقتصاد ایران را به‌طور کامل تحت فشار قرار دهد؛ چرا که هرگونه تشدید تنش علیه ایران، به‌ویژه در ارتباط با تنگه هرمز، می‌تواند قیمت جهانی نفت را افزایش دهد و همین مسئله بخشی از آثار کاهش احتمالی حجم صادرات نفت ایران را جبران می‌کند.

به گفته کارشناسان، اقتصاد جهانی همچنان وابستگی بالایی به نفت خاورمیانه دارد و همین مسئله آمریکا و متحدانش را ناچار کرده میان دو هدف متضاد تعادل برقرار کنند؛ از یک‌سو محدودسازی درآمدهای نفتی ایران و از سوی دیگر جلوگیری از جهش شدید قیمت انرژی در بازارهای جهانی.

در همین راستا، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد درآمد نفتی ایران از فروش نفت به چین طی ۲۷ ماه گذشته عمدتاً در محدوده ۲ تا ۳ میلیارد دلار در ماه قرار داشته، اما این رقم در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است.

این میزان نسبت به فوریه ۲۰۲۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است؛ چرا که درآمد ایران از صادرات نفت به چین در فوریه حدود ۲.۶ میلیارد دلار گزارش شده بود.