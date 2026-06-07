گزارش رسانه صهیونیستی درباره شهرهای موشکی زیرزمینی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبری زبان معاریو در گزارشی با اشاره به زیرساخت‌های موشکی زیر زمینی ایران نوشت که تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های اطلاعاتی جدید نشان می‌دهد که تهران موفق شده است بخش بزرگی از زیرساخت‌های موشکی زیرزمینی خود را در مدت زمان کوتاهی دوباره فعال کند.

بر اساس گزارش این روزنامه صهیونیستی، داده‌های ماهواره‌ای و تحلیل‌های جغرافیایی جدید نشان می دهد که تیم‌های مهندسی و صیانت ایران توانسته‌اند بیشتر ورودی‌های تونل‌هایی را که در اثر حملات آمریکا آسیب دیده یا مسدود شده بودند،، دوباره باز کنند.

معاریو به تحلیل‌های منتشر شده توسط شبکه «سی‌ان‌ان» اشاره کرد که نشان می‌دهد ایران توانسته است ۵۰ ورودی از ۶۹ ورودی تونل را در ۱۸ تأسیسات موشکی زیرزمینی که قبلاً هدف قرار گرفته و آسیب مستقیم دیده یا در اثر حملات هوایی مسدود شده بودند، دوباره باز کند.

بر اساس داده‌های برگرفته از تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل‌های جغرافیایی جدید، تیم‌های مهندسی و نگهداری ایران توانسته‌اند بیشتر ورودی‌های تونل‌هایی را که در اثر بمباران آسیب دیده یا مسدود شده بودند، دوباره باز کنند که این امر امکان اتصال مجدد بخش‌های بزرگی از شهرهای موشکی به شبکه‌های جاده‌ای و گذرگاه‌های عملیاتی حیاتی را فراهم کرده است.

گزارش‌های اطلاعاتی غربی از استفاده تیم‌های مهندسی و نگهداری ایران از بولدوزرها، جرثقیل‌ها و کامیون‌های معمولی خبر می دهند که این امر نشان‌دهنده وجود برنامه‌های اضطراری از پیش طراحی شده برای مقابله با سناریوهای حملات شدید و تلاش برای مختل کردن زیرساخت‌های شهرهای موشکی است.

بر اساس این گزارش، سرعت بازگشایی ورودی‌های تونل‌ها، نه تنها توانایی‌های مهندسی ایران را اثبات می کند، بلکه مفهوم دفاعی ایران را نیز نشان می‌دهد که بر تداوم عملیات حتی در صورت حمله مستقیم استوار است. معادله دفاعی ایران بر ایجاد مسیرهای دسترسی جایگزین و مسیرهای عملیاتی بیشتر تاکید دارد که هدف آن تضمین آزادی حرکت در داخل تأسیسات زیرزمینی حتی پس از هدف قرار گرفتن برخی ورودی‌ها است.

روزنامه معاریو به عنوان مثال به پایگاه دزفول به عنوان یکی از برجسته‌ترین نقاط محوری اشاره می کند که تیم‌های فنی، توانسته‌اند چهار ورودی از پنج ورودی آسیب‌دیده آن را دوباره فعال کنند.

از سوی دیگر، کارشناسان نظامی معتقدند که تحولات اخیر محدودیت تاثیر حملات هوایی بر تأسیسات محافظت شده زیرزمینی و شهرهای موشکی ایران را نشان می دهد.

وبگاه عربی ۲۱ در این رابطه می نویسد که به گفته این کارشناسان، بخش بزرگی از حملات آمریکایی، صهیونیستی بر ورودی‌های خارجی، شبکه‌های جاده‌ای و رادارهای سطحی متمرکز بوده است، در حالی که به احتمال زیاد انبارهای مرکزی و ذخایر موشکی این شهرها که در اعماق زمین واقع است، از محدوده حمله مستقیم خارج بوده‌اند.

«هاشم احمد» سرلشکر بازنشسته و تحلیلگر نظامی، حملات آمریکایی- صهیونیستی به شهرهای موشکی ایران را تنها باعث ایجاد «اختلال تاکتیکی موقت» دانست و توضیح داد که این حملات تنها موفق شدند عملیات شلیک موشک این شهرها را برای مدت محدودی کُند کنند، اما هیچ آسیبی به قدرت موشکی مستقر در داخل شهرهای موشکی مستحکم ایران وارد نکرده اند.

احمد افزود که استراتژی تونل‌های منشعب و لایه‌های متعدد دفاعی، به ایران این توانایی را داده است که پیامدهای حملات را مهار کرده و تأسیسات را با سرعتی سریع‌تر از تخمین‌های اولیه دوباره فعال کند.

از سوی دیگر جلال الخوالده سرلشکر بازنشسته و تحلیلگر مسائل نظامی گفت که طراحی شهرهای موشکی ایران بر اساس شبکه گسترده‌ای از تونل‌ها و خروجی‌های جایگزین است. به گفته وی، این ساختار اثربخشی تلاش‌ها برای مختل کردن تأسیسات با هدف قرار دادن دروازه‌های اصلی را کاهش می‌دهد.

الخوالده تاکید کرد که از سرگیری فعالیت تعداد زیادی از این پایگاه‌ها در مدت زمان کوتاه، پیامی عملیاتی است مبنی بر اینکه زیرساخت‌های موشکی ایران برای تحمل حملات و ادامه کار حتی در سناریوی درگیری طولانی‌مدت طراحی شده است.