به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره به نوشته نیویورکتایمز، در هفتههای اخیر این پهپادها در مجموعهای از حملات مستقیم علیه نفربرهای زرهی، تانکها و سامانههای دفاع هوایی رژیم صهیونیستی به کار گرفته شدهاند. ارتش این رژیم نیز تأیید کرده است که این حملات تقریباً به رویدادهایی روزانه تبدیل شده و به کشته شدن چندین نظامی انجامیده است.
این روزنامه مینویسد پیامد این حملات تنها به خسارات نظامی محدود نبوده و در عین حال تصویر برتری فناوری رژیم صهیونیستی را نیز زیر سؤال برده است؛ مسئلهای که نگرانی فزایندهای در میان نیروهای این رژیم مستقر در جنوب لبنان ایجاد کرده است.
نیویورکتایمز به نقل از مقامات صهیونیستی گزارش میدهد که افسران ارتش از اوایل سال ۲۰۲۴ درباره احتمال استفاده حزبالله از پهپادهای فیبر نوری هشدار داده بودند؛ فناوریای که در جریان جنگ روسیه و اوکراین رواج یافت. تفاوت این پهپادها در آن است که به سیگنالهای رادیویی متکی نیستند. در عوض، اپراتور از طریق کابلهای باریک فیبر نوری که هنگام پرواز بهتدریج باز میشوند، کنترل آنها را در دست دارد؛ ویژگیای که آنها را تا حد زیادی در برابر روشهای پارازیت الکترونیکی رژیم صهیونیستی مصون میکند.
با وجود این هشدارها، به نوشته این روزنامه، ارتش رژیم صهیونیستی اقدامات کافی برای مقابله با این تهدید جدید انجام نداده است. حتی زمانی که حملات روزانه در ماه آوریل آغاز شد، برخی اقدامات دفاعی ساده که در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته بود ــ مانند نصب توریهای محافظ بر روی مواضع ثابت و خودروهای نظامی ــ به طور گسترده اجرا نشد.
گای هازوت، ژنرال بازنشستهای که در سالهای گذشته در روندهای درسآموزی نظامی مشارکت داشته، میگوید نهاد امنیتی این رژیم از خطر آگاه بود، اما با جدیت لازم به آن نپرداخت.
نیویورکتایمز همچنین یادآور میشود که حزبالله از سال ۲۰۱۴ بهتدریج اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی را از سر گرفته است. پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اواخر فوریه، این حزب حملات موشکی و پهپادی خود علیه این رژیم را تشدید کرده است.
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