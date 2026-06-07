آذرکیش: ۱۷ رشته صنایع دستی با ۱۰ هزار هنرجو فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری رویداد ملی صنایع خلاق (مانوین) با اشاره به استانداردهای بینالمللی و برنامههای توسعهای در حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: در استانداردهای بینالمللی، موضوعات ارزشمندی نهایی شده و ما باید در محورهای مختلف به آنها توجه داشته باشیم. ابتدا از آقای دکتر افشین تشکر میکنم که پیشتر مراکز منطقهای در اصفهان، گلستان و خراسان رضوی افتتاح شده و مقرر است این روند در استانهای دیگر نیز توسعه یابد.
وی افزود: آموزش و پرورش بهعنوان زیستبوم پرورش خلاقیت میتواند نقشآفرینی مهمی داشته باشد، زیرا صنایع خلاق بدون نیروی انسانی خلاق شکل نمیگیرد و آموزش و پرورش نخستین محیطی است که میتواند شناسایی استعدادها را انجام دهد.
آذرکیش با اشاره به اسناد بالادستی در حوزه فناوریهای نرم و فرهنگی گفت: در سند ملی توسعه فناوری فرهنگی و فناوریهای نرم که به آن اشاره شد، در راهبرد هفت و راهبرد ده بهصورت ویژه برای آموزش و پرورش تکالیفی تعریف شده است. در بند شش راهبرد هفت، موضوع گفتمانسازی و توسعه مشارکتها مطرح است، اما بخش مهمتر مربوط به بازبینی و گسترش آموزشها در مقاطع تحصیلی و حتی ایجاد مدارس تخصصی در این حوزه است که در این سند ملی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ رشته در حوزه صنایع دستی با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار هنرجو داریم و در حوزه گردشگری نیز سه رشته با بیش از ۴ هزار هنرجو فعال است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیتهای دانشآموزی گفت: رویدادها و جشنوارههای دانشآموزی در سراسر کشور، از جمله جشنواره نوجوان خوارزمی با محور ویژه کارآفرینی و خلاقیت، جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار دانشآموز را در بر میگیرد.
وی افزود: در سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی، آموزش و پرورش بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و ۶۹۴ مجلس سرای دانشآموزی نیز با محور خلاقیت و ارتباط و اتصال مدارس به شرکتهای فعال در صنایع خلاق در دستور کار قرار دارند. همچنین دکتر خسروپناه بر حرکت از حافظهمحوری به سمت پروژهمحوری و مهارتمحوری تأکید ویژهای دارند.
آذرکیش در پایان اظهار کرد: پیشنهاد من این است که در جوایز پیشبینیشده، بخشی ویژه برای خلاقیت و نوآوری دانشآموزی در نظر گرفته شود. تجربهای نیز در مرکز ملی ایران در این زمینه وجود دارد که چند سالی است بخش دانشآموزی و دانشجویی در آن فعال است و میتوان آن را توسعه داد.
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