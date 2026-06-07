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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

آذرکیش: ۱۷ رشته صنایع دستی با ۱۰ هزار هنرجو فعال است

آذرکیش: ۱۷ رشته صنایع دستی با ۱۰ هزار هنرجو فعال است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر ۱۷ رشته در حوزه صنایع دستی در کشور فعال است که بیش از ۱۰ هزار هنرجو در هنرستان‌ها در این رشته‌ها مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد ملی صنایع خلاق (مانوین) با اشاره به استانداردهای بین‌المللی و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه صنایع خلاق اظهار کرد: در استانداردهای بین‌المللی، موضوعات ارزشمندی نهایی شده و ما باید در محورهای مختلف به آن‌ها توجه داشته باشیم. ابتدا از آقای دکتر افشین تشکر می‌کنم که پیش‌تر مراکز منطقه‌ای در اصفهان، گلستان و خراسان رضوی افتتاح شده و مقرر است این روند در استان‌های دیگر نیز توسعه یابد.

وی افزود: آموزش و پرورش به‌عنوان زیست‌بوم پرورش خلاقیت می‌تواند نقش‌آفرینی مهمی داشته باشد، زیرا صنایع خلاق بدون نیروی انسانی خلاق شکل نمی‌گیرد و آموزش و پرورش نخستین محیطی است که می‌تواند شناسایی استعدادها را انجام دهد.

آذرکیش با اشاره به اسناد بالادستی در حوزه فناوری‌های نرم و فرهنگی گفت: در سند ملی توسعه فناوری فرهنگی و فناوری‌های نرم که به آن اشاره شد، در راهبرد هفت و راهبرد ده به‌صورت ویژه برای آموزش و پرورش تکالیفی تعریف شده است. در بند شش راهبرد هفت، موضوع گفتمان‌سازی و توسعه مشارکت‌ها مطرح است، اما بخش مهم‌تر مربوط به بازبینی و گسترش آموزش‌ها در مقاطع تحصیلی و حتی ایجاد مدارس تخصصی در این حوزه است که در این سند ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ رشته در حوزه صنایع دستی با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار هنرجو داریم و در حوزه گردشگری نیز سه رشته با بیش از ۴ هزار هنرجو فعال است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت‌های دانش‌آموزی گفت: رویدادها و جشنواره‌های دانش‌آموزی در سراسر کشور، از جمله جشنواره نوجوان خوارزمی با محور ویژه کارآفرینی و خلاقیت، جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموز را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی، آموزش و پرورش به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته و ۶۹۴ مجلس سرای دانش‌آموزی نیز با محور خلاقیت و ارتباط و اتصال مدارس به شرکت‌های فعال در صنایع خلاق در دستور کار قرار دارند. همچنین دکتر خسروپناه بر حرکت از حافظه‌محوری به سمت پروژه‌محوری و مهارت‌محوری تأکید ویژه‌ای دارند.

آذرکیش در پایان اظهار کرد: پیشنهاد من این است که در جوایز پیش‌بینی‌شده، بخشی ویژه برای خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی در نظر گرفته شود. تجربه‌ای نیز در مرکز ملی ایران در این زمینه وجود دارد که چند سالی است بخش دانش‌آموزی و دانشجویی در آن فعال است و می‌توان آن را توسعه داد.

کد مطلب 6852625

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