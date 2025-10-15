آذرکیش: ۳۱ هنرستان جدید در سال جاری تأسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی آذرکیش بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، اظهارکرد: معلم توانمند و آگاه رکن اصلی ارتقای کیفیت آموزشی است و برای تحقق اهداف تحولی، بسته‌ای مشتمل بر بیست محور برنامه‌ای تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است تا معاونان و رؤسای مناطق بتوانند فعالیت‌ها را منسجم و هدفمند پیش ببرند.

وی با اشاره به تجربه موفق استان‌هایی نظیر کرمانشاه، قزوین و تهران در اجرای طرح‌های آموزشی و توانمندسازی افزود: حضور رؤسای مناطق و معاونان آموزشی در کلاس‌های درس به‌عنوان مدرس و ناظر، اقدامی مؤثر در عمق‌بخشی به فرآیند آموزش و تقویت ارتباط میان مدیران و معلمان است.

آذرکیش با بیان اینکه در اجرای طرح‌های ملی همچون «سفر یادگیری» باید درک مشترکی میان همه معلمان ایجاد شود، تصریح کرد: دبیرخانه توسعه صنعت حرفه‌ای در استان آذربایجان شرقی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، اجرای این برنامه را با رویکردی نوین دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: با دستور وزیر آموزش و پرورش، اعتبارات مربوط به طرح‌های تحولی از جمله «توانا»، «سفر یادگیری» و «الگوی مدرسه تراز» ابلاغ شده و حمایت وزارتخانه از اجرای کامل این برنامه‌ها به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: «مهر متفاوت» زمانی محقق می‌شود که در میدان عمل شاهد تحول واقعی در روش‌های یاددهی و یادگیری باشیم و معلمان بتوانند به‌صورت فعال، خلاق و گروهی در کلاس‌های درس نقش‌آفرینی کنند.

آذرکیش در ادامه با ارائه گزارشی از آموزش معلمان گفت: تاکنون بیش از ۲۷ هزار معلم در دوره‌های آموزش متوسطه در سامانه ثبت شده‌اند و بیش از ۹۰ درصد راهبران آموزشی و ۸۰ درصد مدیران مدارس متوسطه، آموزش‌های الگوی مدرسه تراز را گذرانده‌اند.

وی با اشاره به توسعه برنامه‌های مهارت‌آموزی بیان کرد: در سال جاری ۳۱ هنرستان وابسته جدید ایجاد شده و طرح ملی «همنوا» با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، زمینه آموزش رایگان برای ۱۰۰ هزار هنرجو را فراهم کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از استان‌های خوزستان و یزد در زمینه افزایش پوشش تحصیلی و تحقق اهداف ثبت‌نام افزود: شاخص‌های آموزشی در مقطع متوسطه اول از جمله نرخ گذر، پوشش تحصیلی و کاهش تکرار پایه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

آذرکیش در پایان خاطرنشان کرد: تحقق تحول در آموزش و پرورش زمانی ممکن است که یادگیری مشارکتی در میان معلمان و مدیران نهادینه شود؛ اجرای دقیق طرح‌های «سفر یادگیری»، «الگوی مدرسه تراز» و توسعه آموزش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی از اولویت‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.