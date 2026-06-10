به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، قرارگاه ویژه‌ای در آموزش و پرورش استان تشکیل شده است تا برنامه‌های مرتبط با شعار سال به صورت منسجم و هدفمند اجرا شود.

وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی کشور می‌تواند با آموزش، آگاهی‌بخشی و نهادینه‌سازی فرهنگ کار و تولید، نقش مهمی در تحقق اهداف شعار سال داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه مدارس باید به کانون تربیت نسل خلاق و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند، تصریح کرد: توسعه روحیه خودباوری، کارآفرینی و مهارت‌آموزی از اولویت‌های مهم آموزشی است.

وی ادامه داد: این قرارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌ها، مدارس، هنرستان‌ها، تشکل‌های دانش‌آموزی و انجمن اولیا و مربیان برنامه‌های متنوعی اجرا خواهد کرد.

رضایی بیان کرد: شناسایی ایده‌های خلاق دانش‌آموزی، توسعه آموزش‌های مهارتی، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و ترویج فرهنگ کار از محورهای اصلی این برنامه‌هاست.

وی افزود: تبدیل شعار سال به برنامه‌های عملیاتی در مدارس هدف اصلی این قرارگاه است و برای هر بخش مأموریت‌های مشخص تعریف خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از برگزاری نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوای فرهنگی و اجرای طرح‌های دانش‌آموزی خبر داد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری برای تولید تنها اقتصادی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی و مهارت دانش‌آموزان، اساس توسعه کشور محسوب می‌شود.