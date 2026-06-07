به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از ثبت ذخیرهگاه زیستکره کلاهقاضی به عنوان چهاردهمین ذخیرهگاه زیستکره کشور خبر داد و گفت: برنامههای حفاظتی یوزپلنگ آسیایی پس از وقفه ایجاد شده، مجدداً فعال شده و اکنون ۲۷ یوزپلنگ شناسنامهدار در کشور در دسترس است.
وی افزود: همزمان با توسعه ذخیرهگاههای زیستکره، سازمان حفاظت محیط زیست تدوین سازوکارهای قانونی و مدیریتی این مناطق را نیز در دستور کار قرار داده و آییننامه مدیریت ذخیرهگاههای زیستکره هماکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره آخرین وضعیت حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت: پس از وقفهای که در اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایجاد شده بود، این پروژه مجدداً فعال شد و برنامه اقدام ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تدوین و اجرایی شد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد منابع طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در زیستگاههای این گونه هزینه میشود، تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد سازمان حفاظت محیط زیست با تمام توان برای حفاظت میدانی از زیستگاههای یوز وارد عمل شده است.
ظهرابی ادامه داد: در اطراف زیستگاههای اصلی یوزپلنگ آسیایی، حلقههایی از مناطق حفاظت مشارکتی ایجاد شده است. در حدفاصل مناطق توران، خوشییلاق و زیستگاههای خراسان شمالی، محدودههای یوزکنان تحت حفاظت مشارکتی قرار گرفتهاند و در جنوب این مناطق نیز ۱۰۰ هزار هکتار به عرصههای تحت حفاظت افزوده شده است.
وی افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز سه محدوده حفاظتگاه مردمی جدید به حلقه حفاظتی زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی اضافه شده است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط زیستگاههای یوزپلنگ گفت: تقویت جمعیت طعمهها، توسعه منابع آبی و بهکارگیری بیش از ۳۰ نیروی حفاظتی جدید از جمله این اقدامات بوده است که بخش مهمی از کمبودهای گذشته را جبران کرده است.
وی همچنین از پیشبینی ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای فنسکشی محورهای پرخطر عبور یوزپلنگ خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی اجرای بخشی از تعهدات خود در این زمینه را آغاز کرده، هرچند این روند با تأخیر همراه بوده است. در عین حال اقداماتی نظیر نورپردازی، افزایش میدان دید رانندگان و اعمال محدودیت سرعت در نقاط حساس در حال اجراست.
ظهرابی درباره پروژه تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی نیز اظهار کرد: زیرساختهای این مرکز استانداردسازی شده و اکنون یکی از بهترین مراکز تکثیر یوزپلنگ در کشور در اختیار سازمان قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در آغاز اجرای پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تنها ۱۲ فرد شناسنامهدار در کشور شناسایی شده بود، اما امروز اطلاعات هویتی و پایشی ۲۷ فرد یوزپلنگ در اختیار سازمان قرار دارد و وضعیت آنها به صورت مستمر رصد و پایش میشود.
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