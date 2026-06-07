جنگروی رئیس خانه احزاب تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در انتخابات هیئت رئیسه خانه احزاب استان تهران، علی جنگروی عضو شورای مرکزی حزب ترقی با رای اکثریت اعضا، به عنوان رئیس خانه احزاب تهران انتخاب شد.



همچنین در ادامه این جلسه فتوحی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نایب رئیس اول و حجت نظری از فراکسیون اصلاح طلبان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.



مدیریت در فرمانداری تهران، شهرداری تهران و ایران خودرو برخی از سوابق کاری جنگروی است.