اجرای پویش «۲۵ درجه» گامی مؤثر برای کاهش واقعی مصرف برق است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیده پروانه برهانی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برق، از اجرای پویش «۲۵ درجه» خبر داد و اظهارداشت: این پویش با محوریت فرهنگ‌سازی مصرف بهینه و اصلاح الگوی مصرف در حال اجرا است.

وی بیان کرد:تنظیم کولرهای گازی روی ۲۵ درجه نه‌تنها سبب کاهش محسوس مصرف برق و هزینه قبوض می‌شود، بلکه به پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای همه مشترکان کمک شایانی می‌کند.

برهانی با اشاره به اثرگذاری مستقیم همراهی مردم در مدیریت مصرف برق افزود: «پویش ۲۵ درجه می‌تواند بهینه‌سازی مصرف انرژی را از توصیه‌های کلی به یک نتیجه واقعی و قابل اندازه‌گیری در سطح خانوار و شبکه برق کشور تبدیل کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با یادآوری اینکه مشترکان پرمصرف طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مشمول افزایش پلکانی تعرفه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: «در بسیاری از موارد، صرفه‌جویی‌های ساده و قابل اجرا می‌تواند مشترک را از پلکان‌های بالاتر به پلکان‌های پایین‌تر و حتی به زیر الگوی مصرف بازگرداند؛ این امر هم کاهش قابل توجه مبلغ صورتحساب را به دنبال دارد و هم به تأمین برق پایدار برای سایر مشترکان کمک می‌کند.

برهانی در تشریح پویش «۲۵ درجه» گفت: «هدف این پویش آن است که در فصل گرم، دمای محیط کمتر از ۲۵ درجه تنظیم نشود؛ چراکه ۲۵ درجه به عنوان دمای رفاه و آسایش شناخته می‌شود و کاهش دمای کولرهای گازی به اعداد زیر ۲۵ درجه می‌تواند مصرف برق تجهیزات سرمایشی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد و در نتیجه، مشترکان را سریع‌تر وارد پلکان‌های بالاتر تعرفه‌ای کند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره این پویش خاطرنشان کرد: «با افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم، امید می‌رود بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور به شکلی پایدار، فراگیر و اثرگذار محقق شود.