ریزش دیواره کانال در مشهد جان ۲ نفر را گرفت 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده، از وقوع حادثه ناگوار ریزش دیواره کانال خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ظهر امروز ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، در بلوار رسالت رخ داد.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: در این حادثه، دیواره کانال در حال احداث، ریزش کرده و بر روی دو نفر از کارگران پروژه که مشغول به کار بودند، فرو میریزد.
وی ادامه داد: این دو کارگر شامل یک آقای حدوداً ۵۲ ساله و یک جوان حدوداً ۳۲ ساله بودند که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده در اثر ریزش دیواره، در دم جان خود را از دست میدهند.
فرخنده تصریح کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه،نجات تخصصی ایستگاههای ۸ و ۴۵ به همراه همکاران ایستگاه ۳۷ (جهت پیشگیری از حوادث ثانویه) در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی پیکرهای بیجان این دو کارگر را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: نیروهای اورژانس، نیروهای انتظامی و نیروهای راهور نیز در محل حضور داشتند و هماهنگی لازم بین دستگاههای امدادی و انتظامی انجام شد. متأسفانه تلاش برای احیای این دو نفر بینتیجه ماند.
وی خاطرنشان کرد: علت دقیق ریزش دیواره کانال در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.
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