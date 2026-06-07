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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

۴۰ طرح اقتصادی در گیلان برای دریافت تسهیلات به بانک‌ ها معرفی شدند

۴۰ طرح اقتصادی در گیلان برای دریافت تسهیلات به بانک‌ ها معرفی شدند

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از بررسی و تصویب ۴۰ طرح تسهیلاتی در حوزه‌های صنعتی، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی از محل رونق تولید و معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۸ طرح در بخش صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۱۷ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال، چهار طرح در بخش جهاد کشاورزی به ارزش ۳۹۶ میلیارد ریال و پنج طرح در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ارزش یک هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال به تصویب رسید.

وی از بررسی مشکلات شش طرح و واحد اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف تولیدی و صنعتی در این جلسه خبر داد و اضافه کرد: مسائل یک مجموعه تولیدی صنایع چوب در شهرستان لنگرود، یک شرکت پرورش ماهیان خاویاری در تالش، یک شرکت پالت‌سازی، یک واحد صنعتی دارای مشکلات مالی، یک شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع چوبی و همچنین یک واحد پالت‌سازی در آستانه اشرفیه در این جلسه مطرح و برای رفع موانع آنها تصمیم‌گیری شد.

مدیرکل صمت گیلان در پایان گفت: در خصوص شرکت پرورش ماهیان خاویاری تالش، موضوع عبور راه‌آهن رشت-آستارا از محدوده مزرعه پرورش ماهی و درخواست تعیین مسیر جایگزین در پایین‌دست این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6852925

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