رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه محیط‌بانان موظف به اجرای دقیق قانون هستند، گفت: محیط‌بانان با شکارچیان قانون‌گریز مواجه هستند، اما خودشان باید کاملاً تابع قانون و مقررات باشند و استفاده از سلاح نیز صرفاً در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح انجام می‌شود.

وی افزود: اگر همکاران ما مطابق ضوابط و قانون به‌کارگیری سلاح اقدام کنند، از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند بود و در همین راستا، برای ارتقای دانش و آگاهی محیط‌بانان، آموزش‌های لازم درباره نحوه اجرای این قانون ارائه شده و خوشبختانه سطح آمادگی و آگاهی نیروها افزایش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین درباره آخرین وضعیت اصلاحات و پیگیری‌های قانونی مرتبط با محیط‌بانان اظهار کرد: در حال حاضر منتظر بررسی و تصویب موضوع در صحن علنی مجلس هستیم و با توجه به شرایط و وقایع اخیر و همچنین محدودیت‌هایی که در روند برگزاری جلسات مجلس ایجاد شده بود، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما امیدواریم در آینده نزدیک در صحن علنی مطرح و تصویب شود.

رستگار ادامه داد: با تصویب این طرح، حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان افزایش یافته و آنان بتوانند با اطمینان بیشتری در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش کشور فعالیت کنند.