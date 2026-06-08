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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۷

حمایت قانونی از محیط‌بانان در انتظار تصویب نهایی مجلس

حمایت قانونی از محیط‌بانان در انتظار تصویب نهایی مجلس

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش‌های قانونی محیط‌بانان و انتظار برای تصویب طرح حمایت از آنان در مجلس خبر داد.

رضا رستگار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر اینکه محیط‌بانان موظف به اجرای دقیق قانون هستند، گفت: محیط‌بانان با شکارچیان قانون‌گریز مواجه هستند، اما خودشان باید کاملاً تابع قانون و مقررات باشند و استفاده از سلاح نیز صرفاً در چارچوب قانون به‌کارگیری سلاح انجام می‌شود.

وی افزود: اگر همکاران ما مطابق ضوابط و قانون به‌کارگیری سلاح اقدام کنند، از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند بود و در همین راستا، برای ارتقای دانش و آگاهی محیط‌بانان، آموزش‌های لازم درباره نحوه اجرای این قانون ارائه شده و خوشبختانه سطح آمادگی و آگاهی نیروها افزایش یافته است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین درباره آخرین وضعیت اصلاحات و پیگیری‌های قانونی مرتبط با محیط‌بانان اظهار کرد: در حال حاضر منتظر بررسی و تصویب موضوع در صحن علنی مجلس هستیم و با توجه به شرایط و وقایع اخیر و همچنین محدودیت‌هایی که در روند برگزاری جلسات مجلس ایجاد شده بود، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما امیدواریم در آینده نزدیک در صحن علنی مطرح و تصویب شود.

رستگار ادامه داد: با تصویب این طرح، حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان افزایش یافته و آنان بتوانند با اطمینان بیشتری در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش کشور فعالیت کنند.

کد مطلب 6852981
محدثه رمضانعلی

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