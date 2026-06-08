https://mehrnews.com/x3cgrY ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۴ کد مطلب 6853481 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۴ شنیده شدن صدای انفجار در اطراف تبریز تبریز- بامداد دوشنبه صدای انفجار در اطراف تبریز به گوش رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده شد. به محض دریافت اخبار موثق، اطلاع رسانی خواهد شد. کد مطلب 6853481 کپی شد مطالب مرتبط شنیده شدن چند صدای انفجار در تهران، کرج، تبریز و اصفهان شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از عراق تکذیب شایعه انفجار در فرودگاه تبریز برچسبها تبریز انفجار حمله به ایران
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