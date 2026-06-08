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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۴

شنیده شدن صدای انفجار در اطراف تبریز

شنیده شدن صدای انفجار در اطراف تبریز

تبریز- بامداد دوشنبه صدای انفجار در اطراف تبریز به گوش رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف تبریز شنیده شد.

به محض دریافت اخبار موثق، اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6853481

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