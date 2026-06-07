استقبال هواداران تیم ملی در نزدیکی فرودگاه تیخوانا ساعت ۶ صبح!

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران با نام «میناب ١۶٨» پس از ورود به تیخوانا با استقبال هواداران خود در ساعت ۶ صبح روبه‌رو شد.

حدود ٢٠٠ هوادار ایرانی که شامل ایرانی‌های حاضر در مکزیک و بومیان تیخوانا می‌شدند با در دست داشتن پرچم ایران در بیرون از فرودگاه در خیابان به استقلال تیم ملی آمدند.

مراحل ورود اعضای تیم ملی ایران پس از فرود در پرواز، توسط نمایندگان پلیس مرزی مکزیک انجام گرفت.

تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی و محلی حاضر در تیخوانا در فرودگاه، خیابانهای اطراف فرودگاه و ورودی هتل تیم ملی مستقر بودند و لحظات ورود تیم ایران را مخابره کردند.