بازگشت بیش از نیمی از حجاج کشورمان از سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حج، در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام این مطلب اظهار داشت: تا پایان امروز ۶۷ پرواز به مقصد ایستگاههای پروازی انجام می شود و حدود ۵۴ درصد ازنزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی به کشورمان انتقال می یابند.

علی رضا رشیدیان ابراز امیدواری کرد که پروازهای بازگشت حجاج منظم و به خوبی انجام شود و در ۲۴ خردادماه با انتقال آخرین گروه زائران پایان یابد.

وی همچنین به استمرار سرویس های حمل و نقل، طبخ و توزیع بیش از یک میلیون و ۸۷۴ هزار پرس غذا در دو آشپزخانه مرکزی درشهر مکه، راهنمایی ۳۴۶۶ نفر درواحد امداد و راهنمایی گمشدگان اشاره کرد و خدمات ارائه شده را تاکنون قابل قبول خواند.

این جلسه با گزارش نمایندگان هواپیمایی از بازگشت حجاج و نحوه اعزام کاروان ها و بار زائران به فرودگاه جده ادامه یافت. آقای محمد معصومی با بیان اینکه تا پایان وقت دیشب با ۵۹ پرواز نزدیک به ۱۴ هزار زائر به کشور منتقل شدند ،گفت: تلاش شده است با تغییر مسیرهای پروازی تاخیرها به حداقل برسد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به برخی مشکلات بوجود آمده درپروازهای بازگشت و تحویل بار زائران بر لزوم هماهنگی وتعامل هرچه بیشتر میان شرکت هواپیمایی با مسئولان ذی ربط در سازمان حج و زیارت و مدیران کاروان ها تاکیدو تصریح کرد: اولویت در بازگشت حجاج تداوم نظم در عملیات پروازی و انتقال بدون دغدغه زائران و بار آنها است.

در ادامه این جلسه، معاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری با ارائه گزارشی از حج امسال تعداد زائران خارجی را یک میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۵۵ نفر و زائران داخلی عربستان را ۱۶۰ هزارو ۶۴۶ نفر عنوان کرد .

حجت الاسلام والمسلمین منصور میر احمدی گفت: از این تعداد ۸۹۳ هزار و۳۹۶ نفر را مردان و ۸۱۳ هزار و ۹۰۵ نفر را زنان تشکیل داده اند.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت هم با ارائه گزارشی از میزان پخت غذا در آشپزخانه های مکه و تعداد پروازهای انجام شده به مقصد ایستگاههای پروازی درکشورمان اظهار داشت: با پروازهای امروز نیز ۲۵۵۴ زائر به تهران و مشهد انتقال می یابند و از فردا پروازها به مقصد مشهد به اتمام می رسد.

اکبر رضایی به ۶۲۹ مورد جابجایی پروازی بین استان ها اشاره کردو گفـت: بیش از ۵۸۰ مورد کسری اقامت در مدینه گزارش شد که ضمن تماس با زائران نسبت به تمدید مدت حضور آنان در مکه اقدام گردید.

رئیس سازمان حج و زیارت هم گفت: برای زائرانی که سه یا چهار روز کمتردر مدینه اقامت داشتند این امکان فراهم شد تا بتوانند از مدت حضور در شهر پیامبربهره مند شوند.

سرپرست حجاج ایرانی هم با تاکید براینکه مجموعه حج و زیارت رضایتمندی زائر را هدف فعالیت های خود قرار داده و بدنبال کسب سود نیست، تصریح کرد: اولویت آرامش خاطر زائر در انجام اعمال و مناسک ، زیارت ، بهره مندی معنوی و تغذیه، اسکان و حملو نقل مطلوب است و او هزینه می پردازد تا دغدغه این موارد را نداشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب تصریح کرد: توجیه، راهنمایی و اطلاع رسانی به زائر درآرامش او بسیار اثر دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

این جلسه با گزارش حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در باره فعالیت های صورت گرفته و برنامه های فرهنگی ومذهبی در حج امسال و رئیس مرکز پزشکی حج وزیارت درخصوص خدمات درمانی ارائه شده ادامه یافت.

سید علی مرعشی با بیان اینکه بیش از ۱۹۵ هزار خدمت از آغازعملیات حج تاکنون ارائه شده است ، گفت: از ۲۵۵ زائر اعزامی به بیمارستان های سعودی۱۲ نفر همچنان بستری هستند. همچنین تاکنون ۳۵ نفر شامل ۲۳ بیمار و ۱۲ همراه به ایران منتقل شدند و برای انتقال دو بیمار نیز که شرایط خاص دارند هماهنگی انجام شده است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت افزود: تدابیر لازم برای فعال شدن درمانگاه در مدینه و ارائه خدمت به آخرین کاروان اعزامی به شهر پیامبر(ص) هم انجام شده است .