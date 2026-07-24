برقراری ۱۲ پرواز ویژه اربعین در مسیر تبریز - نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نائلقراملکی روز جمعه با تشریح تمهیدات در نظر گرفته شده برای ایام اربعین، اظهار داشت: عملیات جابهجایی زائران در این مسیر پروازی انجام خواهد شد. بر اساس برنامهریزیهای مدون، این پروازها طی روزهای پنجم، هشتم، نهم، دوازدهم، پانزدهم و شانزدهم مردادماه از مبدأ فرودگاه بینالمللی تبریز صورت میپذیرد.
وی با اشاره به تداوم رایزنیها برای ارتقای ظرفیت ناوگان هوایی استان در این ایام ترافیکی، افزود: تقاضا برای سفرهای هوایی در ایام اربعین بالاست؛ از اینرو برنامهریزیها جهت افزایش تعداد پروازها با جدیت دنبال میشود و به محض تایید برنامههای جدید از سوی ایرلاینها، جزئیات تکمیلی از طریق مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود، مکانیزم تهیه بلیت را شفافسازی کرد و با تاکید بر عدم فروش حضوری بلیت در پایانههای فرودگاهی گفت: متقاضیان توجه داشته باشند که عرضه بلیت پروازهای اربعین صرفاً از طریق درگاههای اینترنتی رسمی شرکتهای هواپیمایی انجام میگیرد و هیچگونه باجه یا کانتر فروش بلیت در محل فرودگاه تبریز مستقر نخواهد بود.
قراملکی در پایان با هشدار نسبت به فعالیت سودجویان احتمالی، از زائران عتبات عالیات درخواست کرد فرآیند خرید بلیت را تنها از طریق مسیرهای قانونی و پلتفرمهای رسمی طی کرده و اخبار موثق را از اطلاعیههای شرکتهای هواپیمایی و روابطعمومی فرودگاه تبریز پیگیری کنند.
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