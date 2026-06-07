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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰

تندباد با سرعت ۸۰ کیلومتر شهر قم را درنوردید

تندباد با سرعت ۸۰ کیلومتر شهر قم را درنوردید

قم- طوفان و تند باد شدید با سرعتی بالغ بر ۸۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گرد و غبار شامگاه یکشنبه قم را فرا گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز یکشنبه وزش تندبادهای شدید با سرعتی بالغ بر ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را برای شهر قم به دنبال داشته است.

شدت وزش باد و گرد و غبار در ساعات منتهی به شامگاه یکشنبه تشدید شد و به همین دلیل کاهش دید مستقیم با سختی امکان پذیر بود.

پدیده گرد و غبار شدید در محورهای مواصلاتی استان قم نیز موجب اختلال در رفت و آمد شد.

به دلیل وزش شدید باد برخی سازه موکب های تجمعات مردمی در سطح شهر دچار آسیب شد.

تندباد در اطراف شهر قم همانند پردیسان و جمکران سبب خیزش ریزگرد و گردوغبار شد و هوای این مناطق بیش از سایر بخش ها نامساعد شد.

با وجود شدت گردوغبار و وزش باد شدید کردم ولایتمدار و انقلابی قم در صدمین شب میدان‌داری خود، خیابان ها را ترک نکردند و در این شرایط جوی نیز با در دست داشتن پرچم های ایران اسلامی فریاد خوان خواهی رهبر شهید سر دادند.

کد مطلب 6853418

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