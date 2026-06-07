تندباد با سرعت ۸۰ کیلومتر شهر قم را درنوردید

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز یکشنبه وزش تندبادهای شدید با سرعتی بالغ بر ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را برای شهر قم به دنبال داشته است.
شدت وزش باد و گرد و غبار در ساعات منتهی به شامگاه یکشنبه تشدید شد و به همین دلیل کاهش دید مستقیم با سختی امکان پذیر بود.
پدیده گرد و غبار شدید در محورهای مواصلاتی استان قم نیز موجب اختلال در رفت و آمد شد.
به دلیل وزش شدید باد برخی سازه موکب های تجمعات مردمی در سطح شهر دچار آسیب شد.
تندباد در اطراف شهر قم همانند پردیسان و جمکران سبب خیزش ریزگرد و گردوغبار شد و هوای این مناطق بیش از سایر بخش ها نامساعد شد.
با وجود شدت گردوغبار و وزش باد شدید کردم ولایتمدار و انقلابی قم در صدمین شب میدانداری خود، خیابان ها را ترک نکردند و در این شرایط جوی نیز با در دست داشتن پرچم های ایران اسلامی فریاد خوان خواهی رهبر شهید سر دادند.
قم- طوفان و تند باد شدید با سرعتی بالغ بر ۸۰ کیلومتر بر ساعت و خیزش گرد و غبار شامگاه یکشنبه قم را فرا گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، از عصر روز یکشنبه وزش تندبادهای شدید با سرعتی بالغ بر ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا را برای شهر قم به دنبال داشته است.
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