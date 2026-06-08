۵۸۰ زندانی استان بوشهر در عرصه تولید صنایع دستی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در آئین افتتاح نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان زندانی در بوشهر اظهار کرد: در راستای ایجاد بستر اشتغال برای مددجویان زندانی در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد فعالیت های گسترده ای هستیم.
وی ایجاد زمینههای اشتغال برای زندانیان را یکی از مهمترین اولویت های دوران حبس دانست و اضافه کرد: در حال حاضر ۵۸۰ نفر از مددجویان زندانهای استان در کارگاههای تولیدی و صنعتی مختلف از جمله صنایع چوبی، معرق و تولیدات چرم دستساز مشغول به فعالیت هستند
رئیسکل دادگستری استان بوشهر گفت: بر اساس تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل زندانهای استان، در نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی، غرفههایی به تولیدات مددجویان اختصاص مییابد تا آثار آنان علاوه بر معرفی، مستقیماً به دست علاقهمندان و مصرفکنندگان برسد.
وی از برگزاری دورههای تخصصی آموزشی برای ۴۴۴ نفر از زندانیان با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی خبر داد و اظهار کرد: صدور گواهینامههای معتبر آموزشی برای این افراد گامی مهم در توانمندسازی آنان است تا پس از پایان دوران حبس بتوانند با تکیه بر مهارتهای کسبشده، زندگی مستقل و آبرومندانهای برای خود و خانوادهشان فراهم کنند.
صیانت از هویت تاریخی بندر سیراف
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به تلاشهای گسترده برای ثبت جهانی بندر تاریخی و باستانی سیراف، این امر را افتخاری بزرگ برای استان و کشور دانست و تأکید کرد: دستگاه قضا اجازه نخواهد داد سودجویان مانع از تحقق این هدف ملی شوند.
وی تصریح کرد: بندر سیراف بهعنوان نمادی از تمدن و تجارت دریایی ایران، جایگاه ویژهای در تاریخ دارد که در همین راستا، به دادستان حوزه قضایی شهرستان کنگان دستورات اکید صادر شده است تا با جدیت و قاطعیت، با هرگونه پدیده زمینخواری، ساختوساز غیرمجاز و تخلفات در حریم این محدوده تاریخی برخورد کند.
وی افزود: رفع موانع ثبت جهانی، نیازمند همکاری بینبخشی و حفاظت فیزیکی از عرصه و حریم آثار است که دستگاه قضایی استان بوشهر بهعنوان بازوی حامی قانون، در کنار ادارهکل میراثفرهنگی خواهد بود تا با حذف دستاندازیهای غیرقانونی، مسیر ثبت جهانی سیراف هموارتر شود.
نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان زندانی همزمان با هفته صنایعدستی برگزار شده و آثاری از تولیدات هنری مددجویان زندانهای استان در رشتههایی مانند لنجسازی، معرق چوب، زیورآلات و سراجی سنتی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
علاقهمندان میتوانند تا ۲۱ خردادماه برای بازدید از نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان زندانی به گالری معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی استان بوشهر مراجعه کنند که ساعات بازدید از این نمایشگاه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ اعلام شده است.
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