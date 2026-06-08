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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب رستوران سنتی متخلف در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و نظارت بر واحدهای صنفی، بازدید از مراکز پذیرایی، رستوران‌ها و کافه‌رستوران‌های شهر خرم‌آباد را در دستور کار قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این طرح نظارتی که باهدف اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شد، از تعدادی واحد صنفی بازدید به عمل آمد. در این راستا، یک واحد رستوران سنتی به دلیل عدم رعایت ضوابط انتظامی و صنفی، با دستور قضایی پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.

پلیس لرستان با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی، از شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی خواست تا با رعایت دقیق قوانین و ضوابط ابلاغی، در حفظ نظم و امنیت اجتماعی مشارکت کنند.

کد مطلب 6853771

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