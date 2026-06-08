دستگیری عامل چاقوکشی و شرارت در تنکابن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد چاقوکشی و شرارت و راه بندان در سطح شهر رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حضور ماموران متهم با قمه به ماموران انتظامی حمله نموده لذا با رعایت قانون بکارگیری سلاح متهم با تیر اندازی به موقع ماموران از ناحیه پا مورد اصابت قرار گرفت و در یک عملیات موفقیت آمیز دستگیر گردید.

سرهنگ دیلمی با بیان اینکه متهم که از ارازل و اوباش بوده انگیزه خود را از این کار مصرف مواد الکلی عنوان کرد، خاطر نشان کرد: متهم چندین مورد سابقه شرارت و چاقوکشی داشته که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.