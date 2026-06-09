به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان میگویند که از بین رفتن حیات وحش ممکن است پشهها را مجبور کند تا برای خون بیشتر به انسانها متکی باشند و خطر شیوع بیماریهای خطرناک را افزایش دهد.
دانشمندان تلههای پشه را در دو منطقه جنگلی حفاظتشده در ریودوژانیرو کار گذاشتند. آنها ۱۷۱۴ پشه از ۵۲ گونه جمعآوری کردند.
از این تعداد، ۱۴۵ پشه ماده اخیراً تغذیه کرده بودند و محققان توانستند منبع خون را در ۲۴ مورد شناسایی کنند.
آنچه آنها یافتند به شرح زیر است:
• هجده پشه از انسان تغذیه کرده بودند.
• برخی دیگر از ۶ پرنده، یک دوزیست، یک جونده و یک پستاندار از خانواده سگ تغذیه کرده بودند.
• برخی از پشهها از بیش از یک میزبان، از جمله انسان و حیوانات، تغذیه میکردند.
«جرونیمو آلنکار»، نویسنده ارشد و محقق موسسه اوسوالدو کروز در ریودوژانیرو، گفت: «رفتار پشه پیچیده است. اگرچه برخی از گونههای پشه ممکن است ترجیحات ذاتی داشته باشند، اما در دسترس بودن میزبان و نزدیکی عوامل بسیار تأثیرگذار هستند. در اینجا ما نشان میدهیم که گونههای پشهای که در بقایای جنگلهای آتلانتیک به دام انداختیم، ترجیح آشکاری برای تغذیه از انسان دارند.»
با کوچک شدن جنگلها، حیوانات ناپدید میشوند. اما پشهها؟ آنها خود را با محیط وفق میدهند.
«سرجیو ماچادو»، نویسنده همکار از دانشگاه فدرال ریودوژانیرو، گفت: «با کاهش گزینههای طبیعی موجود، پشهها مجبور میشوند به دنبال منابع خونی جدید و جایگزین باشند. آنها در نهایت به دلیل راحتی بیشتر از انسانها تغذیه میکنند، زیرا ما شایعترین میزبان در این مناطق هستیم.»
این تغییر میتواند شیوع بیماریهای منتقله از طریق پشه مانند تب زرد، تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا، مایارو و ویروسهای سابیا را افزایش دهد.
حدود ۷ درصد از پشههای جمعآوریشده دارای وعدههای غذایی خونی قابل مشاهده بودند و دانشمندان توانستند منبع را در تقریباً ۳۸ درصد از این موارد شناسایی کنند.
محققان میگویند مطالعات بزرگتری برای ردیابی بهتر وعدههای غذایی خونی مخلوط مورد نیاز است.
با این حال، این الگو به اندازه کافی واضح بود که نگرانی ایجاد کند.
نظر شما