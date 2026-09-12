خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: باران بند آمده و آب در بسیاری از مناطق مازندران فروکش کرده است، اما برای مردمی که خانه، زمین کشاورزی و حاصل یک عمر زندگی‌شان زیر گل‌ولای مانده، بحران هنوز تمام نشده است.

حالا پس از عبور سیلاب، سیل‌زدگان چشم‌انتظار امداد، بازسازی و جبران خسارت هستند؛ مردمی که می‌پرسند سهم آنها از وعده‌های پس از بحران چه زمانی به دستشان می‌رسد؟

باران که رفت خسارت‌ها ماند

چند روز پس از بارش سنگین، چهره مناطق آسیب‌دیده مازندران آرام‌تر شده است؛ اما این آرامش، به معنای پایان ماجرا نیست. آب عقب نشسته و مسیر رفت‌وآمد در بسیاری از نقاط دوباره باز شده، اما خانه‌ها، مزارع و تأسیسات آسیب‌دیده همچنان نشانه‌های باران و طوفان را بر تن دارند.

در برخی خانه‌ها، مردم به جای جمع کردن وسایل زندگی برای یک روز معمولی، مشغول بررسی دیوارها و سقف‌هایی هستند که زیر فشار طوفان و بارندگی آسیب دیده‌اند. در زمین‌های کشاورزی نیز نگاه کشاورزان به محصولی است که باران سهمگین و سیلاب، بخشی از آن را با خود برده است.

ماجرا از یک شب بارانی آغاز شد؛ شبی که حجم بارندگی در برخی نقاط استان به اندازه‌ای رسید که در مدت کوتاه، روان‌آب‌ها به راه افتادند و سیلاب بخش‌هایی از مناطق شهری و روستایی را درگیر کرد.

حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، با اشاره به فعالیت سامانه سرد بارشی اعلام کرده است که طی یک شب در برخی نقاط استان ۲۲۴ میلی‌متر بارش ثبت شده؛ رقمی که به گفته او معادل بارش یک‌سال پنج استان کشور است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز بررسی خسارت ها و پرداخت غرامت خبر داد و گفت: ۷۵۰ واحد مسکونی دچار آسیب شد.

این حجم از بارندگی، فقط یک رکورد آماری نیست؛ برای مردم مناطق آسیب‌دیده، همان آبی است که وارد خانه شده، راه ارتباطی را مختل کرده، به زمین کشاورزی رسیده و سقف خانه‌ای را زیر فشار تندباد آسیب‌پذیر کرده است.

یک سقف آسیب‌دیده و یک سؤال ساده

در بابلسر، یکی از شهروندانی که سقف خانه‌اش بر اثر تندباد و طوفان آسیب دیده، حالا با مسئله‌ای مواجه است که شاید در ظاهر ساده باشد، اما برای یک خانواده کم‌درآمد بسیار سنگین تمام می‌شود؛ تعمیر خانه.

او می‌گوید: منتظر کمک و تحقق وعده‌هاست و با توجه به حجم خسارت و گرانی مصالح ساختمانی، این نگرانی را دارد که آیا اساساً امکان دارد خانه‌اش دوباره برای زندگی مساعد شود.

نگرانی این شهروند فقط درباره چند قطعه مصالح یا تعمیر یک قسمت از سقف نیست؛ خانه‌ای که سقف آن آسیب دیده، دیگر همان امنیت قبل از طوفان را ندارد. خانواده باید منتظر بماند تا میزان خسارت مشخص شود، حمایت‌ها اعلام و پرداخت شود و بعد بتواند عملیات تعمیر را آغاز کند.

سؤال این شهروند بابلسری، در واقع تصویری از مرحله پس از حادثه است؛ جایی که باران تمام شده اما هزینه‌های آن تازه خودش را نشان می‌دهد.

گرانی مصالح ساختمانی نیز شرایط را برای خانوارهایی که توان مالی محدودی دارند دشوارتر کرده است. اگر سقف خانه نیاز به تعمیر اساسی داشته باشد، هزینه‌ای که در یک شب بر خانواده تحمیل شده، ممکن است از توان مالی آنها خارج باشد.

حالا این خانواده چشم به راه کمک است؛ کمکی که باید از وعده به عمل برسد تا خانه دوباره به محلی امن برای زندگی تبدیل شود.

زرین‌آباد؛ خانه‌ای که آسیب دید و محصولی که از دست رفت

در روستای زرین‌آباد ساری نیز روایت دیگری از همین حادثه وجود دارد؛ روایتی که در آن خانه و معیشت خانوار همزمان آسیب دیده‌اند.

یکی از اهالی روستا با اشاره به خسارت‌های واردشده به خانه و محصولات کشاورزی، خواستار توجه دولت به وضعیت مردم شده است.

برای اهالی روستا، آسیب به خانه یک طرف ماجراست و خسارت به کشاورزی طرف دیگر. زندگی بسیاری از خانواده‌های روستایی به زمین و محصول وابسته است و وقتی سیلاب وارد زمین می‌شود، تنها محصول یک فصل در معرض خطر قرار نمی‌گیرد؛ بخشی از درآمد خانواده نیز تهدید می‌شود.

این روستایی زرین‌آبادی حالا در شرایطی قرار دارد که باید هم نگران سرپناه و تعمیر خانه باشد و هم چشم‌انتظار مشخص شدن میزان خسارت واردشده به محصول و زمین کشاورزی بماند.

در چنین شرایطی، کمک به مردم فقط به معنای رساندن اقلام ضروری در روزهای نخست نیست. خانواده آسیب‌دیده زمانی می‌تواند به زندگی عادی بازگردد که خانه‌اش تعمیر شود و منبع درآمدش نیز دوباره امکان فعالیت پیدا کند.

کشاورزان میاندورود چشم‌انتظار ارزیابی خسارت

در میاندورود نیز پس از فروکش کردن سیلاب، مرحله بررسی خسارت آغاز شده است. روستاهای دارابکلا، اوسا و مرسم از جمله مناطقی هستند که اراضی کشاورزی، گلخانه‌ها و منابع طبیعی آنها تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند.

فاطمه عباسپور، مدیر جهاد کشاورزی میاندورود، در گفت وگو با خبرنگار مهر از ارزیابی میدانی میزان خسارت در این مناطق خبر داد.

وی افزود: این بررسی‌ها با حضور جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، فلاح، مدیر حوزه سازمان و مدیرکل منابع طبیعی استان انجام شده تا وضعیت اراضی آسیب‌دیده و خسارت واردشده به بخش‌های مختلف کشاورزی مشخص شود.

عباسپور با اشاره به ضرورت ثبت دقیق خسارت‌ها، هدف از این ارزیابی را فراهم کردن زمینه حمایت از بهره‌برداران و بازگرداندن توان تولید در مناطق آسیب‌دیده عنوان کرده است.

پشت ۴.۵ همت خسارت، زندگی مردم قرار دارد

در سطح استان، برآورد اولیه خسارت‌ها تصویری بزرگ‌تر از حادثه ارائه می‌دهد.

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، میزان خسارت اولیه ناشی از طوفان، سیل و بارش‌های سنگین اخیر در مازندران را بیش از ۴.۵ همت اعلام کرد.

وی گفت: بیش از ۷۵۰ واحد مسکونی در این حادثه آسیب دیده‌اند.

ساجدی‌نیا بر جبران خسارت‌ها، تأمین نیازهای معیشتی و آغاز بازسازی نقاط آسیب‌دیده با قید فوریت تأکید کرده است.

اکنون نگاه مردم به مرحله‌ای است که پس از امدادرسانی اولیه آغاز شده؛ مرحله‌ای که باید در آن خسارت‌ها دقیق ثبت شود، حمایت‌ها به دست خانواده‌ها برسد و بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌ها آغاز شود.

تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت و نوسازی

در همین حال، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داده است.

حسینعلی احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: خانوارهای مشمول دهک‌های یک تا چهار در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و این تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.

این حمایت می‌تواند بخشی از هزینه بازسازی را پوشش دهد، اما برای خانواده‌ای که همین امروز سقف خانه‌اش آسیب دیده، سرعت رسیدن حمایت اهمیت زیادی دارد.

استاندار در مناطق آسیب‌دیده

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، پس از حادثه در مناطق سیل‌زده مرکز استان حضور یافت و بر ضرورت بازگرداندن شرایط زندگی مردم به وضعیت عادی تأکید کرد.

یونسی‌رستمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احیای خدمات زیربنایی، بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای ترمیم خسارت‌های واردشده به منازل و معیشت مردم تأکید کرده و خواستار سرعت در روند بازسازی شده است.

استاندار مازندران در عین حال بر ضرورت جلوگیری از تکرار خسارت‌ها نیز تأکید کرده و ساماندهی بستر رودخانه‌ها و اصلاح زیرساخت‌های آسیب‌دیده را در دستور کار دانسته است.

اکنون آزمون اصلی پس از باران آغاز شده است. امدادرسانی اولیه می‌تواند آب را از خیابان‌ها کنار بزند، اما بازسازی باید زندگی را به خانه‌ها و درآمد را به خانواده‌ها برگرداند. سرعت، دقت و عدالت در این مرحله تعیین می‌کند که وعده‌های پس از سیلاب تا چه اندازه برای مردم ملموس خواهد بود.

باران رفت، اما مردم هنوز در انتظارند؛ انتظار برای سقفی که دوباره امن شود، زمینی که دوباره محصول بدهد و وعده‌هایی که این بار فاصله زیادی با واقعیت زندگی آنها نداشته باشد.