رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عازم وین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی، معاون رئیس‌ جمهور و رئیس‌ سازمان انرژی اتمی ایران، برای حضور در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عازم وین شد.

محمد اسلامی به همراه هیاتی از مسئولان سازمان انرژی اتمی در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت خواهد کرد.

اسلامی در جریان این سفر، علاوه بر سخنرانی در نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف دیدار و درباره موضوعات مرتبط با همکاری‌های هسته‌ای و توسعه تعاملات دوجانبه و بین‌المللی در حوزه علوم و فناوری هسته‌ای گفت‌وگو خواهد کرد.

وی همچنین در حاشیه این کنفرانس، با شماری از مقام‌ها و نمایندگان کشورهای مختلف دیدار و رایزنی خواهد داشت.

گفتنی است معاونان و مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مدت برگزاری این کنفرانس با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار و درباره زمینه‌های همکاری و تعاملات هسته‌ای گفت‌وگو خواهند کرد.