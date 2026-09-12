شهریار مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مطالعاتی اثربخشی فعالیتهای آموزشی و ترویجی بهرهبرداران کشاورزی و روستایی برای نخستین بار در استان بوشهر و با مشارکت بیش از ۶۰۰ نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی در سطح استان اجرا شده است.
وی افزود: این طرح با نظارت و همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر و با هدف بررسی میزان اثربخشی فعالیتهای آموزشی و ترویجی و شناسایی نقاط قوت و ضعف این برنامهها اجرا شد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به نقش مؤثر آموزش و ترویج در تحقق اهداف فنی و تخصصی سازمان و افزایش ضریب نفوذ دانش در بین بهرهبرداران، ضروری است برنامههای آموزشی بر اساس نیازها و بازخوردهای واقعی جامعه هدف مورد ارزیابی قرار گیرند.
مرشدی ادامه داد: در این مطالعه تلاش شد با مشارکت بهرهبرداران و محققان استان، تصویری واقعی از نقاط قوت و ضعف فعالیتهای آموزشی و ترویجی ارائه شود تا بتوان از نتایج آن برای اصلاح برنامهها و افزایش کیفیت خدمات آموزشی استفاده کرد.
افزایش دانش و مهارت بهرهبرداران
وی افزایش دانش، بینش و مهارت بهرهبرداران و تولیدکنندگان را از مهمترین اهداف فعالیتهای آموزشی و ترویجی دانست و گفت: افزایش بهرهوری منابع پایه بخش کشاورزی و توانمندسازی بهرهبرداران از دیگر اهداف مهم این حوزه محسوب میشود.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی جوان در سطوح مختلف، ارتقای سطح فرهنگ و دانش عمومی، شناخت بهتر استعدادها و علایق دانشآموزان و جوانان در حوزه کشاورزی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه و فراگیر کردن آموزشهای کشاورزمحور نیز در دستور کار مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی قرار دارد.
مرشدی افزود: اجرای طرحهای مطالعاتی و ارزیابی میزان اثربخشی برنامههای آموزشی میتواند به هدفمند شدن این فعالیتها و انطباق بیشتر آنها با نیازهای واقعی بهرهبرداران کمک کند.
استفاده از ظرفیت محققان برای ارزیابی آموزشها
وی با اشاره به همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در اجرای این طرح بیان کرد: این مطالعه با پیگیری و هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مرکز تحقیقات انجام شد و چهار نفر از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در فرآیند اجرای آن نظارت داشتند.
مرشدی گفت: اطلاعات مورد نیاز طرح از طریق پرسشنامه الکترونیکی و با مشارکت بهرهبرداران جمعآوری شد تا ارزیابی فعالیتهای آموزشی و ترویجی بر اساس تجربه و دیدگاه جامعه هدف انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مستقیم بهرهبرداران در این مطالعه از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا میزان موفقیت فعالیتهای آموزشی و ترویجی زمانی بهدرستی مشخص میشود که اثر آن بر دانش، مهارت و عملکرد تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
نتایج طرح مبنای اصلاح برنامههای ترویجی
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر اظهار کرد: نتایج حاصل از این طرح میتواند در شناسایی و رفع نقاط ضعف و همچنین تقویت نقاط قوت فعالیتهای آموزشی و ترویجی مورد استفاده قرار گیرد.
مرشدی افزود: بهرهگیری از یافتههای این مطالعه در برنامهریزیهای آینده، زمینه افزایش اثربخشی فعالیتهای آموزشی و ترویجی استان و ارتقای ضریب نفوذ دانش در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی را فراهم خواهد کرد.
وی تأکید کرد: استمرار ارزیابی و دریافت بازخورد از بهرهبرداران، در کنار استفاده از ظرفیت محققان و کارشناسان، میتواند مسیر آموزشهای کشاورزی را از برنامههای صرفاً اجرایی به سمت آموزشهای مسئلهمحور، نیازمحور و اثرگذار هدایت کند.
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