تقلای ترامپ برای بازگشت به مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یک مقام بلندپایه امنیتی و سیاسی ایرانی گزارش داد: برخلاف ادعاها و اظهارات تهدیدآمیز و زورگویانه، ترامپ در تلاش است به مذاکرات با ایران بازگردد.

این مقام ارشد ایرانی در ادامه افزود: ترامپ و تندروهای دولتش دریافته‌اند که نمایش‌های نظامی تنش‌زا در برابر ایران، سرانجامی جز شکست ندارد، به‌ویژه پس از حملات اخیر که آنها تلاش می‌کنند تأثیر و نتایج آن را پنهان کنند.

وی افزود: بازارهای جهانی انرژی پیام‌های میدانی و نظامی ما را به‌درستی دریافت کرده‌اند. قیمت هر بشکه نفت به ۱۱۰ دلار رسیده است و احتمال افزایش بیشتر آن وجود دارد. حملات سنگین ما به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و آزمایش موفق یک موشک جدید ضدکشتی، پیام‌هایی مستمر هستند.

در بخش دیگری از گزارش المیادین به نقل از مقام بلندپایه ایرانی آمده است: موفقیت سپاه پاسداران در شکار یک زیردریایی بدون سرنشین پیشرفته آمریکایی و باز نشدن تنگه هرمز، پیام های دیگری است که ارسال می شود. شکار زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی و باز نشدن تنگه هرمز، قطعاً تأثیر بیشتری بر قیمت نفت خواهد گذاشت.

این مقام ارشد ایرانی همچنین گفت: تأکید می‌کنیم که ترامپ اکنون تلاش می‌کند به مسیر مذاکرات بازگردد و سقف آن را بالا ببرد تا قیمت نفت را اندکی کاهش دهد. همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ایم، بار دیگر تأکید می‌کنیم که مذاکره تنها با پذیرش شروط شناخته‌شده ایران امکان‌پذیر خواهد بود.