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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

نوری: با حمایت هواداران سه امتیاز بازی را می‌گیریم

نوری: با حمایت هواداران سه امتیاز بازی را می‌گیریم

آبادان - سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: شرایط جدول به گونه‌ای است که قطعاً برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم و امیدوارم با حمایت هواداران فردا سه امتیاز بازی را به دست آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری عصر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو اظهار کرد: با کسب این سه امتیاز، شرایطمان در جدول بهتر خواهد شد و می‌توانیم با روحیه بیشتری تمرینات را منسجم‌تر آغاز کنیم.

وی افزود: عملکرد نامطلوب تیم در مقاطعی، به شروع دیرهنگام یارگیری و تمرینات برمی‌گردد. در یک ماه اخیر بازی‌ها بسیار فشرده بود و فرصت کار تاکتیکی نداشتیم. سازمان لیگ نیز به درخواست ما برای تعویق یک روزه بازی با پیکان توجه نکرد و تیم خسته روانه میدان شد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با بیان اینکه تیم چادرملو آنالیز شده است، تصریح کرد: حریف مربی خوبی دارد و بازیکن خارجی باکیفیتی در اختیار گرفته است. با این حال فردا بازی هجومی ارائه می‌دهیم.

نوری در خصوص اعتراض هواداران بیان کرد: حق دارند نگران باشند اما عیار واقعی تیم در پایان فصل مشخص می‌شود. به هواداران قول می‌دهم با تمام وجود کار کنم و صنعت نفت را در لیگ برتر حفظ کنم.

وی با اشاره به تعطیلات پیش رو گفت: پس از این بازی ۲۶ روز فرصت داریم تا بدنسازی کنیم، تیم را منسجم‌تر کرده و کلاس‌های روان‌شناسی برگزار کنیم. تنها به حمایت هواداران از دقیقه یک تا نود نیاز داریم.

کد مطلب 6944141

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    نظرات

    • ناصر IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      1 0
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      بابا این اینکاره نیست اگه بود چند روزی تلویزیون دعوتش میکردن بعد تیم دستش دادن حیف تیم نفت آبادان هست
    • اشکان IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اگرچادرملونبری هیچی دیگه همون نصفه نیمه استعفا بده برو

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