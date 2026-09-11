به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری عصر امروز جمعه در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو اظهار کرد: با کسب این سه امتیاز، شرایطمان در جدول بهتر خواهد شد و میتوانیم با روحیه بیشتری تمرینات را منسجمتر آغاز کنیم.
وی افزود: عملکرد نامطلوب تیم در مقاطعی، به شروع دیرهنگام یارگیری و تمرینات برمیگردد. در یک ماه اخیر بازیها بسیار فشرده بود و فرصت کار تاکتیکی نداشتیم. سازمان لیگ نیز به درخواست ما برای تعویق یک روزه بازی با پیکان توجه نکرد و تیم خسته روانه میدان شد.
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با بیان اینکه تیم چادرملو آنالیز شده است، تصریح کرد: حریف مربی خوبی دارد و بازیکن خارجی باکیفیتی در اختیار گرفته است. با این حال فردا بازی هجومی ارائه میدهیم.
نوری در خصوص اعتراض هواداران بیان کرد: حق دارند نگران باشند اما عیار واقعی تیم در پایان فصل مشخص میشود. به هواداران قول میدهم با تمام وجود کار کنم و صنعت نفت را در لیگ برتر حفظ کنم.
وی با اشاره به تعطیلات پیش رو گفت: پس از این بازی ۲۶ روز فرصت داریم تا بدنسازی کنیم، تیم را منسجمتر کرده و کلاسهای روانشناسی برگزار کنیم. تنها به حمایت هواداران از دقیقه یک تا نود نیاز داریم.
نظر شما