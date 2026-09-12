کشف لاشه کل وحشی و ۱۶ قبضه سلاح در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار کرد: مأموران محیط زیست با اجرای گشتهای شبانهروزی و رصد اطلاعاتی در مناطق مختلف استان، چندین مورد تخلف زیستمحیطی را شناسایی و با متخلفان برخورد کردند.
وی افزود: در شهرستان نور با همکاری نیروی انتظامی بخش بلده، لاشه یک رأس کل وحشی در روستای نجبخش کشف شد و دو متخلف به همراه یک دستگاه نیسان دستگیر شدند.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در قائمشهر و سیمرغ نیز چند قبضه سلاح، از جمله یک سلاح تکلول قاچاق، کشف و چند شکارچی دستگیر شدند. یکی از متخلفان شناساییشده در فضای مجازی نیز به شکار ۲۰ قطعه پرنده وحشی اقدام کرده بود.
زارع از کشف حدود ۲۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی تازهقطعشده در ساری، ضبط دام ماهیگیری در سد شهید رجایی و تحویل یک حواصیل بنفش زخمی برای درمان خبر داد.
وی گفت: در آمل، بابل، محمودآباد، فریدونکنار، کیاسر، رامسر و چالوس نیز چندین قبضه سلاح و ادوات شکار و صید کشف و ضبط و تعدادی متخلف دستگیر شدند.
زارع تأکید کرد: برخورد با شکارچیان غیرمجاز، دارندگان سلاحهای قاچاق و افرادی که در فضای مجازی به تبلیغ شکار میپردازند، با جدیت ادامه خواهد داشت.
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