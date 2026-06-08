جریمه ۱.۵ هزار میلیارد ریالی برای گرانفروشی مرغ زنده در تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: در پی اجرای گشت مشترک بازرسی با حضور رئیس شعبه دوم تعزیرات حکومتی تربت‌حیدریه و کارشناسان جهاد کشاورزی و پلیس اماکن، تخلف گرانفروشی مرغ زنده توسط یک واحد مرغداری شناسایی و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بررسی‌های انجام شده نشان داد این واحد تولیدی مقدار ۷ میلیون و ۶۸۵کیلوگرم مرغ زنده را به ارزش ۷۷۸ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال خارج از نرخ‌های مصوب عرضه کرده است که پس از تکمیل مستندات، پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان تربت‌حیدریه ارجاع شد.

وی تصریح کرد: شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تربت‌حیدریه پس از بررسی دقیق محتویات پرونده، اظهارات متخلف را غیرموجه تشخیص داده و با احراز تخلف ، در مرحله نخست حکم به پرداخت ۳ هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد.

مدنی خاطرنشان کرد: همچنین شعبه با توجه به تولیدی بودن واحد مذکور و در راستای حمایت از تولید و حفظ چرخه تأمین کالا در بازار، مطابق تبصره ۴ ماده ۲۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، میزان جریمه با اعمال تخفیف قانونی به هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۳۱ میلیون ریال کاهش یافت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به ویژه اقلام مورد نیاز مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و نظارت‌های مشترک برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان با جدیت ادامه می‌یابد.