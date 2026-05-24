کشف انبار دپوی کالای اساسی در چناران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی و در راستای مصوبات قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار یک باب انبار متعلق به یکی از فروشندگان موادغذایی در چناران کشف و پس از هماهنگی با رئیس اداره تعزیرات حکومتی نسبت به بازرسی از این واحد اقدام و مقادیری کالای اساسی از جمله قند، شکر، گندم، برنج به ارزش حدود دو میلیارد ریال صورتجلسه شد.

رئیس اداره صمت چناران خاطرنشان کرد: به استناد ماده ۶ مکرر۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به تشکیل پرونده تخلف اقدام و کالاهای موجود طبق قانون ضبط تا پس از صدور حکم در سطح بازار در این شهرستان به قیمت مصوب عرضه شود.