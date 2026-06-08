به گزارش خبرگزاری مهر، سه اینفلوئنسر و فعال رسانه‌ای چینی که به دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب برنامه "از ایران بگو" به تهران سفر کرده‌اند، در روزهای اخیر تصویری متفاوت از ایران را برای مخاطبان میلیونی خود روایت کرده‌اند.

آنچه بیش از همه توجه این سه مهمان چینی را جلب کرد، نه صرفاً آثار جنگ، بلکه واکنش جامعه ایرانی به آن بود؛ واکنشی که به گفته آنها در هیچ‌یک از روایت‌های رسانه‌های غربی دیده نمی‌شود.

شبی که میدان انقلاب آنها را شگفت‌زده کرد

برنامه اصلی این هیئت رسانه‌ای، حضور در تجمعات مردمی میدان انقلاب تهران همزمان با آغاز عملیات نصر ایران علیه رژیم صهیونیستی بود؛ اجتماعاتی که نزدیک به یکصد شب است در حراست از انقلاب اسلامی و ایران در برابر تجاوز دشمن برگزار می‌شود.

اما نکته جالب این بود که خود اینفلوئنسرهای چینی اصرار داشتند پیش از آغاز رسمی مراسم در محل حاضر شوند. آنها از زمان اذان مغرب در میدان انقلاب مستقر شدند؛ زمانی که هنوز جمعیت چندانی در میدان دیده نمی‌شد. هدفشان این بود که روند شکل‌گیری تجمع را از ابتدا مشاهده کنند.

آنچه در ادامه رخ داد، به گفته آنها یکی از شگفتی‌های این سفر بود. در فاصله‌ای کوتاه، میدان انقلاب مملو از جمعیتی شد که بدون فراخوان‌های رسمی و صرفاً با انگیزه‌های مردمی گرد هم آمده بودند. آنها تا حوالی نیمه‌شب در میدان حضور داشتند، با مردم گفت‌وگو کردند، از موکب‌های مردمی تصویر گرفتند و حتی روی سن برنامه حاضر شدند تا از نزدیک فضای مراسم را ثبت کنند.

بیش از هر چیز، استمرار این تجمعات برای آنان شگفت‌آور بود؛ اینکه نزدیک به صد شب متوالی، مردم داوطلبانه در چنین برنامه‌ای شرکت می‌کنند و شبکه‌ای از موکب‌ها و فعالیت‌های مردمی، بدون ساختارهای رسمی، این فضا را زنده نگه داشته است.

«جنگ، ایرانیان را متحدتر کرده است»

بازتاب این مشاهدات تنها به میدان انقلاب محدود نماند. یکی از اینفلوئنسرهای چینی در صفحه شخصی خود که مخاطبان گسترده‌ای در چین دارد، روایت خود از گفت‌وگو با شهروندان ایرانی را منتشر کرد؛ روایتی که با استقبال قابل توجه کاربران چینی مواجه شد.

او نوشت: «دیشب در میدان انقلاب تهران با شهروندان ایرانی که در تجمعی مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند گفت‌وگو کردیم. مردم ایران عمدتاً سه دیدگاه مشترک داشتند.»

به گفته او «جنگ، به جای ایجاد شکاف، موجب افزایش همبستگی ملی در ایران شده است.»

او می‌نویسد: «هرچند افراد درباره مسائل مختلف دیدگاه‌ها و مطالبات متفاوتی دارند، اما در قبال تهدیدهای خارجی، به‌ویژه از سوی آمریکا و اسرائیل، نوعی وحدت نظر میان آنان مشاهده می‌شود.»