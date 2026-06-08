۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دو بازارچه محلی اسلامشهر / افتتاح تا پایان ۱۴۰۵

سید فرزاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات تحولی سازمان متبوع خود اظهار داشت: هدف از ساخت بازارچههای محلی، دسترسی آسان و راحت شهروندان به مایحتاج عمومی است. بر اساس نیازسنجیها و درخواستهای مردمی، شاهد افتتاح و ساخت این بازارچهها هستیم.
وی با معرفی چند پروژه شاخص گفت: بازارچه ایرانزمین در محله الهیه و همچنین ایرانزمین شهرک توحید از نمونههای بارز این طرحهاست. این مجموعه دو منظوره به متراژ ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع دارای ۸ غرفه است و در طبقه همکف به مساحت ۹۲۰ مترمربع یک مرکز خدمات درمانی فعال خواهد شد.
کاظمی افزود: پروژه در حال ساخت دیگری در خیابان شهید نواب صفوی در دست اجراست که بازارچهای محلی برای تأمین میوه و ترهبار، پروتئین و سایر نیازهای شهروندان خواهد بود. این دو بازارچه با پیشرفت ۸۵ درصدی تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری میرسند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری تصریح کرد: بازارچه «ترنم» در محله عدلآباد قائمیه با ۳۲ غرفه اخیراً افتتاح شده و در حال خدمترسانی به شهروندان است. همچنین ساخت بازارچه مسکن مهر در محله شهرک امام خمینی (ره) در دستور کار قرار دارد که امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
کاظمی از انتقال مرکز عرضه دام زنده به مکان دائمی در کمربندی الغدیر خبر داد و گفت: پروژه بازارچه اقتصادی مقاومتی نیز بزودی در بلوار خلیجفارس، نبش خیابان مدائن (محله سعیدیه) کلنگزنی میشود.
وی به سایر پروژههای اجرا شده شامل بازارچه محله هشت بهشت واوان (با بیش از ۳ سال بهرهبرداری)، بازارچه ارگ در خیابان ولیعصر واوان (نزدیک به ۲ سال)، گذر گردشگری واوان در بلوار امام خمینی (بیش از یک سال) و گذر گردشگری «سایهسار علوی» جنب دارالقرآن مرکز شهر اشاره کرد.
کاظمی خاطرنشان کرد: در دوره تحولی مدیریت شهری، ارائه خدمات بهینه به شهروندان در محلات مختلف و توجه به رشد درآمد پایدار از محل پروژههای مردممحور، اولویت جدی بوده است. به عنوان مثال، محله واوان از یک بازارچه محلی به سه بازارچه و یک گذر گردشگری در کمتر از ۵ سال افزایش یافته که نشاندهنده رشد کمی و کیفی خدمات است.
وی تأکید کرد: ارتقای خدماترسانی و رضایتمندی شهروندان با رویکرد مردممحوری و تحولی، مهمترین اولویت مجموعه ماست.
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