نوراله طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح و بهره‌برداری ۸۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱,۸۹۶ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم اظهار داشت: دولت با وفاق و همدلی مسیر توسعه را ادامه می‌دهد و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، وحدت گره‌گشاست.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه در هفته دولت باید دستاوردهای دولت به مردم گزارش شود، افزود: مردم شایسته قدردانی و مسئولین نیز باید خدمتگزار واقعی باشند؛ همانطور که در دوران جنگ تحمیلی نیز همه پای کار آمدند.

طاهری در خصوص مشکلات ناترازی برق و آب تصریح کرد: با حفر ۳۵ حلقه چاه و تزریق ۶۰۰ لیتر آب در ثانیه به شبکه آب شهرستان، گام‌های مهمی برای پایداری آب شرب برداشته شده است و ۱۵ حلقه چاه دیگر نیز در دست حفر است.

وی همچنین از نهضت مدرسه‌سازی در اسلامشهر خبر داد و گفت: ۲۰ مدرسه در حال ساخت است که ۷ مدرسه در هفته دولت افتتاح خواهد شد و در سه سال آینده ۶۰ مدرسه جدید به سرانه‌های آموزشی افزوده می‌شود.

فرماندار اسلامشهر ادامه داد: علاوه بر پروژه‌های آموزشی، پروژه‌های فرهنگی، درمانی، صنعتی، خدماتی، عمرانی و ورزشی نیز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به مجموع پروژه‌های در حال اجرا در شهرستان اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان از هفته دولت سال گذشته تاکنون در دست اجرا و بهره‌برداری است.

طاهری همچنین به پروژه‌های مهم مترو و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی دولتی اشاره کرد و گفت: پروژه متروی اسلامشهر تاکنون ۴,۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و در یک سال گذشته ۵۷۹ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته است

وی ادامه داد: این پروژه برای تکمیل به حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه دیگر نیاز دارد و هم‌اکنون عملیات ریل‌گذاری، کف‌سازی و ساخت ایستگاه‌های میدان نماز با ۷۰ درصد پیشرفت و چهاردانگه با ۴۵ درصد پیشرفت در جریان است.

فرماندار اسلامشهر در پایان از ادامه طرح جمع‌آوری اتباع غیرمجاز، اختصاص ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی و تلاش برای راه‌اندازی ایستگاه متروی واوان به خط یک متروی تهران خبر داد.